Carnero habla claro sobre Inobat, Gotion y su llegada a Valladolid: “Queremos realidades y no humos”

El alcalde de Valladolid, el ‘popular’ Jesús Julio Carnero, ha hablado en la mañana de este viernes, 26 de diciembre, sobre la situación de Inobat y Gotion, el estado del proyecto y su instalación en la ciudad del Pisuerga y ha sido crítico.

“En relación a Gotion, lo que les puedo decir, como se ha ido manifestando tras una resolución del Ministerio de Industria en la que se denegaba la ayuda a Inobat tras no cumplimentar el aval, se ha sobreexpuesto una realidad que es la de que Inobat pueda ser, su proyecto, suplantado por un grupo empresarial chino como es Gotion”, ha afirmado el alcalde.

Ha añadido que “lo único que podemos decir desde Valladolid” es que “queremos realidades y no humos, como se ha estado vendiendo hasta el día de hoy” con “distintos proyectos que iban a llegar y no llegaron”.

“Ojalá el proyecto de Gotion se concrete. Nosotros realizaremos las actuaciones necesarias en nuestras manos para canalizar la llegada de los proyectos”, ha afirmado el regidor.

Carnero ha añadido que “antes de acudir al Palacio de La Moncloa” el CEO de Gotion “estuvo viendo los terrenos en los que se iba a instalar Inobat”.

“En cuanto se formalice la petición y necesidades concretas de Gotion, trabajaremos para facilitar todo lo que esté en nuestras manos. Me gusta hablar de realidades y no de expectativas. En este ámbito se ha hablado mucho de expectativas y es hora de hablar de realidades”, ha afirmado.