El Real Valladolid tiene nuevo entrenador: exfutbolista y con 423 partidos de experiencia en los banquillos

El Real Valladolid ha alcanzado un acuerdo con Luis García Tevenet (08-05-1974, Sevilla) para coger las riendas del primer equipo. De esta manera, el entrenador dirigirá al Pucela lo que resta de temporada.

Tevenet, que también fue futbolista profesional, inició su carrera en los banquillos en el Orihuela CF en el curso 2008/09. Después entrenó al Jerez Industrial, fue segundo técnico en el Sevilla FC y volvió a ser primero en el San Roque de Lepe, UCAM Murcia, al FC Cartagena, SD Huesca -ascendiendo a Segunda-, Hércules CF, Sevilla Atlético, Atlético Levante y Atlético de Madrid B.

Con el filial rojiblanco logró dos ascensos consecutivos -de Tercera RFEF a Primera RFEF- y en la campaña 2024/25 se convirtió en asistente de Simeone en el primer equipo del Atleti. El pasado verano salió del club madrileño para comenzar una aventura en Brasil, donde fue segundo entrenador en el Botafogo.

Tras 423 partidos como primer entrenador y una amplia trayectoria, ahora llega al Pucela para dar otro paso importante en su carrera y afrontar un gran reto como blanquivioleta. Por ello, el técnico sevillano tratará de plasmar desde el primer día su capacidad para gestionar y potenciar el talento joven, cualidades que le han permitido evolucionar a lo largo de los años.