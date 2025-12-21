Una estufa de pellets provoca un incendio en una vivienda de Valladolid: hay un hombre hospitalizado

Un hombre de 50 años ha resultado afectado por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Valladolid, a causa de una estufa de pellets.

Una llamada al Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León a las 21.42 horas, alertaba de un fuego que se originó en una estufa de pellets, lo que generó una importante acumulación de humo en el interior del inmueble.

El aviso también indicaba que un varón estaba consciente tras lo sucedido, pero presentaba dificultad respiratoria, por lo que se solicitó asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar acudía la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias del Sacyl, que desplazó una UVI móvil para atender al inquilino afectado por la inhalación de humo.

Tras ser atendido en el lugar, el hombre fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario.