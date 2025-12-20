Homenaje a 'Jeros', el del medio de Los Chichos, en el barrio de Valladolid donde nació: "Hizo latir el corazón de España"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado este sábado el Paseo Juan Antonio Jiménez Muñoz 'Jeros', conocido como 'el del medio de Los Chichos'.

Un espacio urbano dedicado al compositor y cantante vallisoletano que "marcó un antes y un después" en la música popular española, y que se ha materializado en el barrio de La Victoria, donde el artista nació y creció.

La inauguración ha reunido a familiares del músico y a numerosas personas vinculadas a su trayectoria. Entre los asistentes se encontraba la reconocida cantaora Niña Pastori.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, abraza a uno de los familiares de 'Jeros', mientras la Niña Pastor aplaude Leticia Pérez Ical

El paseo se ha llenado de música y emoción con la interpretación de algunas de las composiciones más emblemáticas de 'Jeros', piezas integradas en la memoria colectiva de varias generaciones, como alma máter del popular grupo.

Durante el acto se descubrieron dos placas conmemorativas. Una oficializa la denominación del Paseo Juan Antonio Jiménez Muñoz 'Jeros'.

La segunda incorpora un código QR que permite acceder a una biografía completa, a su obra artística y a su trayectoria profesional, ofreciendo una ventana interactiva a su legado cultural.

Carnero ha destacado el valor simbólico del reconocimiento al señalar que con la denominación del Paseo Juan Antonio Jiménez Muñoz 'Jeros' se rinde homenaje "a un artista cuya música marcó varias generaciones y que, con su arte, contribuyó a dignificar la cultura popular española".

El alcalde ha añadido que "este paseo simboliza nuestro compromiso con la memoria, el orgullo de nuestros barrios y el reconocimiento de aquellos que, como 'Jeros', hicieron latir el corazón de España con su música". Además, Carnero ha subrayado la vinculación del homenaje con la identidad y la historia viva de La Victoria.

El alcalde también ha asegurado que el proyecto "integra arte, identidad y memoria social" en el urbanismo de la ciudad, vinculando espacio público y patrimonio cultural.

El reconocimiento municipal coincide con el reconocimiento nacional a 'Jeros', distinguido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el Ministerio de Cultura por su contribución artística.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura el Paseo Juan Antonio Jiménez Muñoz ‘Jeros’ Leticia Pérez Ical

El homenaje adquiere una dimensión especial en 2025 con la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a España. La dedicación del paseo a ‘Jeros’ responde a la voluntad de visibilizar la aportación de la comunidad gitana a la identidad cultural de Valladolid y del país.

Como ha finalizado Carnero, "con gestos como este, Valladolid reafirma su compromiso con la diversidad, la memoria y la justicia cultural".

La conmemoración pone en valor la larga presencia del pueblo gitano en España y sus aportaciones culturales y sociales, promoviendo respeto, igualdad y reconocimiento.