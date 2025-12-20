Un entorno seguro para más de 5.000 alumnos de 9 colegios en Valladolid: "Apostamos por la movilidad de convivencia"

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, visita las obras en el Tierno Galván para mejorar el entorno escolar. Fotografía del Ayuntamiento de Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Valladolid trabaja, de forma incansable, para conseguir que la ciudad del Pisuerga sea más segura, en lo que al tráfico y los accidentes derivados se refiere. Lo hace apostando por una movilidad de convivencia y por programas como el de ‘Entornos Escolares Seguros’.

El consistorio ha llevado a cabo una serie de trabajos en un total de nueve centros de la capital con el fin de apostar por mayor amplitud de aceras, eliminación de plazas de aparcamiento, y más arbolado.

Una iniciativa que apuesta por “mejorar la seguridad” en estas ubicaciones, un total de nueve hasta hoy, que se ampliarán el próximo año 2026.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, que nos cuenta todos los detalles del proyecto y las actuaciones llevadas a cabo.

Actuaciones en el CEIP Miguel Delibes y El Principito Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El inicio del proyecto

“El proyecto nace fruto de una financiación europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se decidió mejorar la seguridad vial y los entornos escolares con zonas de seguridad para alumnos, familiares y profesores, así como establecer la limitación de la velocidad a 20 kilómetros por hora”, asegura, en declaraciones a este periódico, Alberto Gutiérrez Alberca.

El concejal de Tráfico y Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid habla del proyecto ‘Entornos Escolares Seguros’. Todo en una propuesta que busca promover una movilidad segura, sostenible y saludable.

El pasado año, la Junta de Gobierno Local adjudicaba la redacción de proyecto y ejecución de obras de adecuación de espacios para la implementación de zonas peatonales en los entornos de cinco centros educativos. Se trataba del CEIP Tierno Galván, el IES La Merced, el CEIP María Teresa Íñigo de Toro y el CEIP Narciso Alonso Cortés.

Era el pasado 1 de octubre cuando se aprobaba la inversión que ascendía a los 1.239.307 euros. Todo, con un plazo de ejecución de 12 meses, que finalmente se incrementó, dada la envergadura de las obras en los diferentes espacios.

“El programa se acabó ampliando a otros cuatro entornos. Actuaciones que se han realizado por el Servicio de Espacio Público e Infraestructuras. El plazo de ejecución del contrato, redacción de proyectos, y ejecución de las obras, ha sido de 13 meses y medio finalmente. Comenzó en octubre de 2024 y las obras van a finalizar en este mes de diciembre”, añade el concejal.

Nueve colegios más seguros

Alberto Gutiérrez Alberca asegura que el CEIP Miguel Delibes y El Principito, el CEIP Tierno Galván, el IES La Merced, el CEIP María Teresa Íñigo de Toro y el CEIP Narciso Alonso Cortés, están incluidos en la actuación de ‘Entornos Escolares Seguros’.

Además de los mencionados, desde el Centro de Conservación de la Vía Pública del Servicio Espacio Público e Infraestructuras, se han realizado las actuaciones en otros cuatro centros. En concreto se trata del CEIP Francisco de Quevedo y Villegas, del Colegio Concertado Santa Teresa de Jesús, del CEIP Vicente Aleixandre y del Colegio San José.

“Se trata de que, con esta iniciativa, se beneficien los vecinos de distintos barrios de Valladolid. Son actuaciones que aportarán, tanto a los más pequeños, como a sus familiares y vecinos, mejoras en la salud. También ambientales y de seguridad universal para todas las edades, culturas y situaciones sociales”, explica Gutiérrez Alberca.

El fin que se persigue es el de promover una movilidad “segura, sostenible y saludable en estos entornos escolares” lo que va a suponer “invertir en el bienestar de la infancia, en general, y en la salud pública en particular”.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, visita las obras en el Tierno Galván. Fotografía del Ayuntamiento de Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

En primer lugar, se propicia la relación de las personas con su entorno. Para ello, en estos lugares citados con anterioridad, la intervención realizada pasa por ampliar espacios peatonales y zonas verdes. También se incrementa el número de pasos de peatones, mejorando la red. Y, además, se dota de espacios de mobiliario e iluminación adecuada para la estancia, juego y espera, con el fin de “propiciar la socialización en el espacio público”.

En segundo lugar, la movilidad escolar peatonal “implica una actividad física que mejora el estado emocional y el rendimiento académico”. Con este objetivo, en las intervenciones realizadas, “se reduce, en la proximidad de los centros, los aparcamientos de vehículos motorizados”.

Se han reparado aceras, se ha llevado a cabo la adecuación de pavimentos táctiles direccionales en pasos de peatones y también se han adecuado los itinerarios peatonales desde el punto de vista de la seguridad vial.

Todo, en aplicación de las recomendaciones aprobadas con fecha 7 de marzo de 2025 y número de Decreto 1422, sobre visibilidad en los pasos de peatones de la ciudad de Valladolid. Iluminación adecuada y reducción del límite de velocidad a 20 kilómetros por hora en tramos viarios determinados, además de fomentar la colocación de radares pedagógicos y propiciar la disposición de tecnología de pasos inteligentes.

En tercer lugar, la movilidad peatonal “es tendente a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica”, apunta el edil. Añade que, con este objetivo, en dichos entornos, se han tomado medidas para “limitar la velocidad de circulación del tráfico rodado” o para “reducir el espacio destinado a aparcamientos motorizados”.

Destaca también “la creación de pantallas verdes de vegetación” y la “incorporación de arbustos o arbolado”.

Más de 5.000 alumnos beneficiados

“Se va a beneficiar todo el alumnado que está matriculado en dichos centros. En total se ha calculado que van a ser más de 5.000. A ellos hay que sumar los escolares que lo hagan en cursos posteriores, más toda la comunidad, tanto educativa como familiar y vecinal, de dichos entornos”, apunta Alberto Gutiérrez Alberca.

En el Colegio Público Francisco de Quevedo se van a beneficiar 229 alumnos. Otros 670 del Colegio Concertado Santa María de Jesús. 387 alumnos del Colegio Público Vicente Aleixandre. Y 1.500 del Colegio Concertado San José.

También otros 666 estudiantes del CEIP Miguel Delibes y 136 de El Principito. 515 estudiantes del CEIP Tierno Galván. 640 del IES La Merced. 440 alumnos del CEIP María Teresa Íñigo de Toro y 364 del CEIP Narciso Alonso Cortés.

En total, y haciendo la cuenta, 5.547 jóvenes que van a disfrutar de un entorno escolar más seguro.

Lugares en los que se han llevado a cabo las actuaciones. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Medidas

“En estos entornos se ha llevado a cabo una ampliación de un total de 1.417 metros cuadrados de espacio peatonal en detrimento de zonas de aparcamiento o viario para tráfico rodado y se han instalado más de 70 bancos”, explica el concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid.

Además, nos explica, que “se han renovado 7.295 metros cuadrados de espacios peatonales encaminados a la mejora de la accesibilidad”. Todo con la “eliminación de resaltes existentes, provocados por el crecimiento de raíces, y disponiendo pavimento táctil direccional”.

“Se han ampliado 1.523,80 metros cuadrados de zona verde y se han plantado 65 árboles. También se han colocado dos fuentes. Se ha mejorado el alumbrado público de la zona con la instalación de 49 nuevas luminarias”, asegura el concejal.

Las mejoras no acaban aquí, como señala nuestro entrevistado. Se han “adoptado medidas de calmado de tráfico y seguridad vial” y “se han establecido diez nuevos pasos de peatones” adecuando “la mejor visibilidad y accesibilidad de 34 pasos ya existentes”.

“Se han dispuesto cinco pasos de peatones inteligentes y se han colocado tres radares pedagógicos. Se han establecido 1.029 metros de tramos viarios con reducción de velocidad de 20 kilómetros hora y 350 tramos de vía de plataforma única preferencia peatonal o vial de coexistencia”, explica el edil.

Un impacto “positivo”

“Todo lo que mejore la seguridad vial y escolar, con acciones como las ejecutadas, supone un incremento de la visibilidad de vehículos y peatones, o una optimización de la señalización, que repercute en usuarios vulnerables de la vía pública como escolares y familiares. Esto tiene un gran impacto positivo”, asegura Alberto Gutiérrez Alberca.

El concejal informa que se realizaron “estudios previos” asesorados por la Red de Ciudades que Caminan, además de por el Servicio de Espacio Público e Infraestructuras y también por Auvasa.

Con este proyecto se busca “fomentar esa movilidad segura en entornos escolares” por la que lucha el Ayuntamiento de Valladolid. También “la salud de los usuarios más vulnerables y del resto de vecinos”.

“Se ha ganado en seguridad, ya que se han implementado medidas que están directamente destinadas a ello”, afirma el concejal de Tráfico y Movilidad.

Nuevo paso de peatones inteligente en la calle Fuente El Sol. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Todo, para mejorar la seguridad

Además de este proyecto de ‘Entornos Escolares Seguros’, por el que, apuesta, firmemente, el consistorio vallisoletano, también hay otros programas complementarios destinados a la educación vial por parte de la Policía Municipal, en colaboración con la Dirección General de Tráfico y también con la Concejalía de Tráfico y Movilidad.

Entre ellos está el de ‘Caminos Escolares Seguros’ o campañas informativas junto a la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME). Esta entidad ofrece charlas a los más pequeños de centros escolares para que sepan lo que hay que hacer y lo que no.

“Todas las actuaciones se han realizado en colaboración e información permanente con la comunidad educativa de los centros, que han podido realizar sugerencias a los proyectos realizados”, añade Alberto Gutiérrez Alberca.

El concejal de Tráfico y Movilidad asegura, en declaraciones a este medio, que “a través del contrato del Servicio de Conservación, Reparación y Reforma de Infraestructuras del municipio de Valladolid, ejecutaremos acciones en otros entornos escolares en 2026”.

Desde el Área de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid se van a impulsar, en el año que está a punto de entrar, distintas actuaciones que van a incidir en “la mejora directa de la seguridad vial y en el tránsito peatonal”.

Unas iniciativas que se van a reflejar en una “mejora de la accesibilidad de los peatones en los cruces de calzada”, ya sea con rebajes de acera, conforme a la normativa, y o reduciendo las distancias de cruce. También mediante el estrechamiento de calzadas, aplicando los criterios de incremento de la visibilidad.

“Apostamos por la movilidad de convivencia. Esta no excluye modos de usar las vías públicas. Lo estamos consiguiendo, con más usuarios de transporte público, más de bicicletas, mayor fluidez del tráfico y mejoras para los peatones”, finaliza Alberto Gutiérrez Alberca.

‘Entornos Escolares Seguros’, un gran proyecto para mejorar la seguridad de los más pequeños que van al colegio y de todos los que están a su alrededor.