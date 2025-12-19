Vueling extiende a verano los vuelos entre Valladolid y Barcelona, con una frecuencia: este día de la semana

Vueling ha informado de la ampliación de su programación para este verano del año 2026 que está a punto de comenzar con un total de 13 nuevas rutas y la extensión de seis conexiones de invierno desde diferentes aeropuertos de España con el fin de reforzar la conectividad, tanto a nivel nacional como internacional.

Entre las novedades se suma una que afecta a Valladolid. La compañía ha afirmado que se extenderán un total de cuatro rutas de invierno desde Barcelona que van a estar disponibles, por primera vez, durante toda la temporada de verano. Una es a Agadir (Marruecos), otra a Estrasburgo (Francia) y una más a Liubliana (Eslovenia).

También a Valladolid. Vueling oferta, en la temporada de invierno la que va hasta el mes de marzo de 2026, un total de tres vuelos semanales entre Barcelona y Valladolid. A partir del mes de abril seguirá habiendo, pero “solo un vuelo semanal”, como han confirmado fuentes de la compañía en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“A partir de abril, Vueling va a seguir operando entre Valladolid y Barcelona pero con una sola frecuencia, que será los sábados”, han añadido desde Vueling.

Según Jordi Pla, director de Red y Estrategia de Vueling, "estas nuevas rutas refuerzan nuestro compromiso con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales. Además, consolidamos nuestra conectividad con el norte de África, un corredor estratégico para Vueling, sumando nuevos destinos y fortaleciendo los ya existentes".