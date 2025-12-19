Sofía (18), de Estados Unidos a Valladolid por Navidad: "Siempre digo a mis padres que me lleven tortilla al aeropuerto"

Sofía junto a su padre y abuela, dos de los pilares de su vida Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sofía García Andrés es una joven vallisoletana, de solo 18 años, que hace dos decidió estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, lo impactante pasa porque, nuestra entrevistada, apostó por afrontar su carrera lejos de casa, en Estados Unidos.

Nuestra protagonista estudia en Philadelphia. Es feliz allí. Sin embargo, este sábado, 20 de diciembre, cogerá un avión para volver a Valladolid, la que sigue siendo su casa, para pasar estas fechas tan especiales junto a su familia y amigos.

La pucelana espera ya el momento en el que, en el Aeropuerto de Villanubla, estén sus padres para recibirla. Seguro que lo hacen con un trozo de sabrosa tortilla. Es la petición de Sofía nada más pisar suelo pucelano.

Una Navidad de quilates la que le espera a nuestra entrevistada, rodeada de los que más quiere.

Sofía y Estados Unidos

“Me defino como una persona curiosa, trabajadora, familiar y muy activa. Me encanta estar ocupada y tener muchos proyectos que me apasionen abiertos”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Sofía García Andrés.

La vallisoletana es una amante del piano, de la pintura, de la lectura y la escritura. También del baloncesto. Tiene 18 años y estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales a muchos kilómetros de su casa. En concreto lo hace en Philadelphia, en Estados Unidos.

“Recuerdo mi infancia como realmente buena. Crecí en un colegio muy pequeño. Todos éramos amigos. Teníamos una muy buena relación con los padres y profesores. Además, fui con mis primos al mismo centro educativo y era muy divertido ver a familiares por el colegio”, explica nuestra protagonista.

Sofía, cuando era pequeña, no tenía claro lo que quería ser de mayor. Recuerda decir que bióloga marina, también doctora, escritora o, incluso, profesora. Sin embargo, finalmente apostó por las Ciencias Políticas y las Relaciones Internacionales y estudiar su carrera lejos de Valladolid.

“Siempre supe que quería estudiar fuera. Pensé que lo haría en Inglaterra. Finalmente, sobre todo por el Brexit y las complicaciones que suponía, decidí apostar por la posibilidad de marcharme a Estados Unidos”, nos explica.

Allí lleva viviendo ya dos años. Estudia durante nueve meses y el resto los pasa en su casa, en Valladolid. No se olvida nunca de su ciudad y, tampoco, de su familia. Siempre los tiene muy presentes.

“Estudiar en Estados Unidos es un sueño. Mis días se estructuran alrededor de las clases, del trabajo y de los clubes de estudiantes. El campus de mi universidad es, casi, como una pequeña ciudad. Te da mucha independencia y me encanta poder vivir rodeada de profesores, académicos, estudiantes y, también, de mis amigos. Aunque, echo mucho de menos mi vida en Valladolid”, añade.

No duda en asegurar que la vida en Estados Unidos es “mucho más cara que en Valladolid", pero el hecho de vivir en un campus hace que “tenga muchas necesidades cubiertas”, lo que ayuda a la hora de ahorrar.

Vuelta a casa por Navidad

“Tengo la suerte de poder pasar la Navidad, casi un mes, en Valladolid. Luego suelo volver, al terminar los exámenes, a finales del semestre de primavera, que finalizan en mayo. Este verano pasado he contado con la fortuna de poder vivirlo en casa, con mi familia, pero a partir de este verano, si todo va bien, comenzaré con las prácticas en el periodo estival”, asegura la joven.

Sofía llega este sábado, 20 de diciembre, a Valladolid. Sus familiares siempre van a recogerla al aeropuerto en lo que ella califica como “uno de los momentos más emocionantes del año”.

“Siempre digo a mis padres que lleven tortilla al aeropuerto, porque me hace mucha ilusión. El pasado año tuve la mejor sorpresa posible. Mis amigos fueron al aeropuerto y esperaron para darme una sorpresa, junto a mi familia. Pasamos el resto del día en Madrid y fue muy emocionante ver a todas las personas que tanto había echado de menos”, asegura.

Para ella, pasar estos días tan mágicos en su ciudad natal es “algo realmente importante”. Sobre todo, va a descansar, tras el duro periodo de exámenes y aprovechará para pasar tiempo con su familia y amigos. Incluso, visitará algún pueblo cercano.

“Antes de irme a Estados Unidos creo que no valoraba mi ciudad y lo que supone la Navidad, lo suficiente. Me doy cuenta de ello porque muchos de los recuerdos que se me vienen a la cabeza son de este periodo del año. Casi siempre he pasado este tiempo en el pueblo de mis abuelos, en Zamora, este será el tercer año que lo pasaré en Valladolid y es muy especial”, apunta.

La importancia de la familia

Sofía no cuenta con una familia “especialmente grande”, como ella misma asegura, pero en Nochebuena y Nochevieja todos se juntarán para vivir horas mágicas en torno a la mesa. Qué importante es la familia en estas fechas tan señaladas.

Tras su llegada a Valladolid tiene claro que pasará la Nochevieja, otro día señalado, en la ciudad del Pisuerga. Tras cenar con los suyos, toca pasarlo bien con sus amigos. Merecido lo tiene.

“Mi vuelta a Valladolid no solo me traslada a mi infancia, sino a toda mi vida. Tuve la suerte de crecer rodeada de toda mi familia y mis amigos están aquí. Mi vuelta, de cierta manera, supone una vuelta completa a disfrutar de mi vida de siempre. Siento que la ciudad ha cambiado bastante y que la esencia en la que yo crecí se ha mantenido”, afirma la pucelana.

Sofía quiere disfrutar de los suyos durante estos días tan especiales. Regresará a Estados Unidos a mediados de enero después de que sus padres hagan que su pequeña se sienta, como en el cielo, con su regreso a casa.