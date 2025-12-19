El Museo de Escultura de Valladolid luce nueva obra: es de una grande del siglo de Oro y ha valido 275.000 euros

La Virgen aprendiendo a leer con el Museo de Escultura de Valladolid de fondo

Un motivo más para visitar el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Desde esta semana amplía su destacada colección dedicada a Luisa Roldán, la Roldana, tras la reciente adquisición por parte del Ministerio de Cultura del grupo escultórico La Virgen aprendiendo a leer, una de las obras más representativas de la etapa madrileña de la artista sevillana.

La pieza, adquirida mediante el ejercicio del derecho de tanteo por un importe de 275.000 euros, pasará a formar parte de los fondos del museo vallisoletano, consolidándolo como centro de referencia para el estudio y difusión de la escultora barroca.

La Roldana, como así se la conocía, fue la primera mujer escultora de la corte española y se convirtió en escultora de la corte de Carlos II y de Felipe V, gracias a su trabajo y talento, y se ganó la vida con una profesión con la que pocas mujeres lo habían hecho antes. Una grande del Siglo de Oro en España.

La compra, realizada con cargo a los presupuestos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, se enmarca en una doble adquisición que incluye también el grupo Descanso en la huida a Egipto, destinado al Museo Nacional del Prado.

Ambas obras pertenecen al periodo en el que Luisa Roldán se asentó en Madrid, antes de ser nombrada escultora de cámara de los monarcas Carlos II y Felipe V.

La Virgen aprendiendo a leer es un delicado grupo escultórico realizado en barro cocido y policromado, una técnica característica de esta etapa de la artista, en la que abandonó la talla en madera para centrarse en composiciones de pequeño formato, modelado minucioso y rica policromía.

La obra se presenta sobre una peana de madera pintada de negro, con molduras y hojas de acanto doradas en las esquinas.

En el centro de la escena, Santa Ana, sentada en un sillón coronado, sostiene el libro de los Proverbios mientras la Virgen niña lee a su lado, en una composición de gran intimidad y refinamiento, que la propia Roldán definía como “alhajas de escultura”.

Con esta incorporación, el Museo Nacional de Escultura refuerza notablemente la presencia de una artista considerada hoy una de las máximas figuras de la escultura barroca española.

Más obras

Luisa Roldán ocupa ya un lugar central en el discurso del museo, junto a nombres fundamentales como Alonso Berruguete, Juan de Juni o Gregorio Fernández.

Desde 2017, el museo ha sumado a sus colecciones varias obras clave de la escultora, entre ellas la Virgen de Atocha, la Cabalgata de los Reyes Magos —un conjunto de 19 piezas—, diversas representaciones de la Virgen con el Niño, escenas del Nacimiento y el Éxtasis de la Magdalena, adquirido en 2024. Todas estas piezas se reunieron recientemente en la exposición Luisa Roldán. Escultora real, clausurada el pasado mes de marzo, que atrajo a cerca de 40.000 visitantes y consolidó el interés del público por la figura de la artista.

Por otra parte, ‘Descanso en la huida a Egipto’ irá destinada al Museo Nacional del Prado. Este grupo escultórico realizado en barro cocido y policromado representa el descanso de la Sagrada Familia durante la huida a Egipto.