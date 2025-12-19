José (61), carnicero en Valladolid: "El vacuno ha subido mucho. El solomillo de ternera está a 60 euros por Navidad"

José Ignacio, carnicero con un puesto en el Mercado de El Campillo de Valladolid.

La Navidad ya está aquí. EL ESPAÑOL de Castilla y León se desplaza hasta uno de los templos de las compras como es el Mercado de El Campillo que ya está a rebosar de gente que realiza sus compras navideñas para que no falte de nada en sus mesas.

Comidas y cenas que este año van a ser un poco más caras como ha informado la Organización de Consumidores (OCU) que recoge, como cada año, los precios de alimentos que pasan por ser típicos navideños para ver su evolución y planificar nuestras compras.

Desde dicha organización afirman que “las subidas son una constante” y apuntan que “este año los precios se han disparado”. La media de la subida de los productos navideños, con respecto al año pasado, la fijan en el “5,1%”.

En el mercado, emblema de Valladolid, que este periódico visita para conocer los precios y como se están enfrentando los diferentes comerciantes a este mágico periodo del año en el que todo es diferente, nos encontramos con José Ignacio Marcos, de 61 años.

“Nuestra tienda se llama T Marcos e Hijos. Llevo 42 años trabajando en este mercado, pero, mi padre y abuelos estuvieron antes. Se trata de un negocio familiar. Estos años han ido bien pero el consumo del cliente cambia. Sin embargo, aquí seguimos. Eso es una buena señal”, afirma nuestro entrevistado.

T Marcos e Hijos, la carnicería ubicada en el Mercado de El Campillo de Valladolid.

“El vacuno ha subido mucho”

El comerciante no duda en asegurar que, cada Navidad, hay “algo de subida de precios”. Apunta que, este año, la carne de ternera, pero que lo ha hecho “a lo largo de todo el año”. En estas fechas, un poco más.

“El vacuno ha subido mucho. El solomillo de ternera está a 60 euros por Navidad. Más caro que el año pasado. El lechazo también ha experimentado un aumento en el precio, pero en menor medida de lo que lo ha hecho el vacuno”, añade nuestro entrevistado. En concreto, en el lugar, el precio de lechazo se sitúa en los 23,90 euros el kilo.

“Lo que más vendemos son los productos navideños como el tostón, el solomillo, las carrilleras y el mencionado lechazo. La gente creo que se queja poco porque ya tiene asumido que los productos suben su precio por Navidad”, afirma nuestro protagonista.

José Ignacio trabajando en su puesto del Mercado de El Campillo.

La Navidad, básica para su negocio y la cercanía

José Ignacio Marcos no duda en apuntar que estos días navideños “son básicos para su negocio”. Si en Navidad “no tienes ventas” acabas “por ir mal el resto del año”, afirma el comerciante.

“El futuro lo veo de manera positiva. A pesar de que los hábitos de consumo han cambiado, las tiendas especializadas de alimentación creo que tienen un gran futuro. Hay mucha gente que sigue prefiriendo el trato personalizado y especializado”, explica nuestro protagonista.

El trato que José Ignacio da a sus clientes y ese que hace que el comercio de proximidad sea indispensable para una ciudad como Valladolid, también por Navidad.