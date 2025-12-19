Fallece tras precipitarse desde una vivienda en Valladolid

Un hombre ha fallecido tras precipitarse desde una vivienda del número 14 de la Avenida de Gijón, como han confirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, fuentes de la Policía Nacional.

El suceso se ha producido a las 13:50 horas de la tarde de este viernes, 19 de diciembre, cuando varias personas llamaban al 112 para solicitar asistencia para la persona herida e indicaban que se encontraba inconsciente.

Desde la Sala de Emergencias se ha dado aviso a la Policía Nacional, Policía Local y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado una UVI móvil. Han acudido también hasta el lugar los Bomberos de Valladolid, a petición de la Policía Nacional, por caída de cascotes.

El 112 ha informado de que la persona que ha sufrido este accidente tiene unos 30 años.