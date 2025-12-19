Fallece tras precipitarse desde una vivienda en Valladolid
La Policía Nacional ha confirmado que la persona herida tras la caída ha perdido, finalmente, la vida.
Un hombre ha fallecido tras precipitarse desde una vivienda del número 14 de la Avenida de Gijón, como han confirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, fuentes de la Policía Nacional.
El suceso se ha producido a las 13:50 horas de la tarde de este viernes, 19 de diciembre, cuando varias personas llamaban al 112 para solicitar asistencia para la persona herida e indicaban que se encontraba inconsciente.
Desde la Sala de Emergencias se ha dado aviso a la Policía Nacional, Policía Local y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado una UVI móvil. Han acudido también hasta el lugar los Bomberos de Valladolid, a petición de la Policía Nacional, por caída de cascotes.
El 112 ha informado de que la persona que ha sufrido este accidente tiene unos 30 años.