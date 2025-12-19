Accidente en la A-62, en la provincia de Valladolid: herido un camionero de 42 años tras chocar contra una grúa

Un camionero de 42 años ha resultado herido tras chocar con su vehículo contra una grúa que se encontraba parada en el kilómetro 120 de la A-62, sentido Burgos y en el término municipal de Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 19:34 horas cuando los alertantes han dado la voz de alarma a la sala del 112.

Se ha movilizado a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender al herido, que es el conductor del camión.