El punto kilométrico 120 de la A-62 en Valladolid

Valladolid

Accidente en la A-62, en la provincia de Valladolid: herido un camionero de 42 años tras chocar contra una grúa

El suceso se ha producido a las 19:34 horas de la tarde.

Un camionero de 42 años ha resultado herido tras chocar con su vehículo contra una grúa que se encontraba parada en el kilómetro 120 de la A-62, sentido Burgos y en el término municipal de Valladolid, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 19:34 horas cuando los alertantes han dado la voz de alarma a la sala del 112.

Se ha movilizado a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos para atender al herido, que es el conductor del camión.