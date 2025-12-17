Aguinaldo por Navidad para los funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid: subida de salarios del 2,5%

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid, en sesión extraordinaria celebrada este miércoles, 17 de diciembre, ha aprobado el acuerdo para abonar, al personal al servicio del Ayuntamiento de Valladolid un incremento retributivo del 2,5%, con efectos desde el 1 de enero de 2025.

Un incremento salarial que está enmarcado en lo previsto en el Real Decreto-Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y cuya aplicación al Ayuntamiento de Valladolid estaba ya contemplada en la planificación económica municipal.

Una vez acordado el incremento correspondiente a 2025 y su efectividad desde el inicio del ejercicio, el pago de las cantidades resultantes se hará efectivo en la nómina del mes de diciembre de 2025 para la totalidad del personal municipal, cerca de 3.000 empleados.

El Ayuntamiento de Valladolid destinará al pago de los atrasos y al incremento retributivo un total de 2,3 millones de euros, lo que supone un esfuerzo económico significativo por parte del Consistorio y una clara muestra del compromiso municipal con sus trabajadores y con una gestión responsable de los recursos públicos.