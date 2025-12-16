Con un revólver, speed, marihuana, hachís y cocaína: detienen a un conductor que intentó huir en Laguna

La Policía Local de Laguna de Duero ha detenido en la pasada madrugada del viernes al sábado a un conductor que trató de huir al percatarse de la presencia de los agentes y al que pillaron posteriormente con un revólver, marihuana, hachís, speed y cocaína en distintos envoltorios durante la inspección del vehículo.

Los funcionarios se encontraban realizando rondas de vigilancia por el municipio vallisoletano, cuando la patrulla observó un vehículo estacionado en la zona peatonal de la Plaza de la Iglesia. El conductor, al ver a los agentes, trató de realizar maniobras para huir del lugar, pero procedieron a cortarle el paso y a identificarle.

Fue entonces cuando observaron que tenía síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o las drogas y decidieron realizar una inspección del vehículo.

Durante el mismo, en el interior encontraron las sustancias estupefacientes mencionadas en distintos envoltorios, además de un arma tipo revólver de postas, con el cañón modificado y tres cartuchos con detonadores con unos rodamientos en la punta.

Ante los hechos, los agentes procedieron a la detención, realizando las pertinentes diligencias que fueron puestas a disposición de la Guardia Civil de Valladolid.