El restaurante de Valladolid que abrió en 2018 y cierra por Navidad: "Tengo familia y mis empleados también"

El Restaurante Alquimia y el equipo junto al muñeco de Michelin. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Son muchos los restaurantes que aprovechan la Navidad para hacer su agosto, como diría aquel, en estas fechas del año. Las comidas y cenas de empresa, el 25 de diciembre o el 1 de enero, son fechas claves para hacer caja para muchos establecimientos hosteleros de la ciudad del Pisuerga.

De hecho, la mayoría de ellos ya están llegando a su límite y no cuentan con mesas para celebrar esos días del año en los que muchos, cada vez más, pasan de cocinar y apuestan por irse a comer fuera.

Sin embargo, hay restaurantes como Alquimia, de Álvar Hinojal, que apuestan por cerrar sus puertas en estas fechas señaladas. El establecimiento hostelero, que cuenta con una estrella Michelin desde 2022, va a bajar sus persianas del 23 de diciembre al 2 de enero.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con el reconocido y prestigioso chef que nos cuenta el porqué de su decisión en una apuesta clara por la conciliación, el descanso y mirando a sus trabajadores.

De Guardo a Valladolid para triunfar

“Me defino como una persona normal, sincera, a la que le gusta ayudar a la gente. Muy leal con sus amigos y siempre abierto a lo nuevo ya que tengo muchas inquietudes”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Álvar Hinojal.

El de Guardo (Palencia) tiene 42 años y llegó, de rebote, a Valladolid en el año 2010. Por “necesidad”, como él mismo confiesa, ya que hasta el 2009 contó con un establecimiento hostelero en Velilla del Río Carrión.

“Entre la crisis y la poca madurez con la que contaba en ese momento, tuve que cerrar las puertas y buscarme la vida fuera después de una infancia maravillosa en el pueblo y tras comenzar en la cocina, tarde y con lo básico, a los 19 años”, afirma nuestro protagonista.

Imagen de Álvar Hinojal. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De ahí, a conseguir una estrella Michelin tras instalarse en la ciudad del Pisuerga y abrir las puertas de Alquimia, en la calle La Antigua allá por el año 2018.

Manteniendo su estrella Michelin

“La verdad es que, desde noviembre de 2022, que conseguimos nuestra estrella Michelin, se nota que la clientela ha aumentado, a sumar a la que teníamos antes. El turismo gastronómico de estrellas existe y lo notamos. Ahora, estamos muy contentos de haber mantenido la estrella, sobre todo por el equipo. Son los que se dejan la piel cada día”, afirma Hinojal.

Interior del Restaurante Alquimia en Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su cocina es una auténtica delicia. Allí se pueden encontrar, si hablamos del espacio del Laboratorio, la zona con estrella Michelin, con un menú de 50 euros de lunes a viernes que se compone de cuatro anacos, dos entrantes, pescado, carne y postre.

En la zona Crisol, la “más informal” existe también otro menú de 38 euros y que consta de siete pases. Mientras que el menú más caro, en la zona de Laboratorio, consta de 23 pases y tiene un coste de 120 euros.

Merece la pena probarlos.

Cerrar en fechas navideñas

“¿Por qué no vamos a cerrar? Si queremos que en la hostelería siga habiendo profesionales necesitamos una conciliación. Tengo familia y mis empleados también. Todos tenemos derecho a disfrutar de ella”, apunta el reconocido chef con toda la razón del mundo.

El Restaurante Alquimia va a estar cerrado desde el próximo martes, 23 de diciembre, y hasta el viernes, 2 de enero. Entre medias, el Día de Navidad o el de Año Nuevo. Claves para muchos establecimientos hosteleros, también para Alquimia, pero para descansar.

“A todos nos interesa hacer negocio siempre. El año tiene 12 meses para ello. Cada restaurante tiene un perfil diferente y todos son necesarios. Cualquier fecha de celebración es difícil para las personas que se dedican a la hostelería. Nosotros hemos elegido un oficio en el que nos toca trabajar para que otros disfruten”, añade.

Todo el equipo del Restaurante Alquimia Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Para recuperar estos días, que no son perdidos porque el descanso es de suma importancia en la vida de todos, Álvar y su equipo se esmerarán por “intentar hacer bien las cosas el resto del año”.

Todo, con el fin de seguir brillando.

Su negocio y la hostelería

“La hostelería, de viernes a domingo, está en un momento pletórico. De lunes a jueves, desgraciadamente, en caída libre. La presión fiscal, en este país, también es muy fuerte para todos, tanto trabajadores como empresarios. Lo superamos como podemos”, señala nuestro protagonista.

Álvar Hinojal, tras muchos años de esfuerzo y trabajo, nos confiesa que “puede vivir de su trabajo” pero matiza que “ya no es lo que era antes” vaticinando un “futuro inestable” porque “a mayor inflación, menor poder adquisitivo”. Ante esto, las familias reducirán sus facturas en ocio y eso se notará en el mundo hostelero.

“El objetivo y el deseo para este 2026 pasa por seguir haciendo lo mismo que desde que abrimos en 2018. Hemos lanzado, hace poco, nuestra línea de eventos y estamos muy ilusionados con ella”, finaliza Álvar Hinojal.

Alquimia, un restaurante único en Valladolid que cerrará sus puertas por Navidad para coger fuerza y afrontar el nuevo año con las mejores garantías.