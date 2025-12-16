La red de calor de la zona Oeste, en tres barrios de Valladolid, ya está en marcha: energía para 10.200 viviendas y 67 edificios

Visita a las nuevas instalaciones de la Red de Calor en la zona Oeste de Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han inaugurado hoy la central de generación de la Red de Calor Sostenible Valladolid Oeste, una infraestructura clave para la transición energética de la ciudad y de la Comunidad.

La Red de Calor Valladolid Oeste constituye la tercera gran red de calor de la ciudad y utiliza como combustible biomasa forestal renovable de origen sostenible. El sistema se extiende por los barrios de Villa del Prado, Parquesol y la zona suroeste de Huerta del Rey, y permitirá suministrar energía térmica renovable para calefacción y agua caliente sanitaria a un total de 10.200 viviendas y 67 edificios terciarios.

Gracias a esta infraestructura se podrán apagar más de 400 calderas y chimeneas alimentadas por combustibles fósiles, con el consiguiente beneficio ambiental y una significativa reducción de emisiones contaminantes.

La inversión total de la Red de Calor Valladolid Oeste asciende a 35,5 millones de euros y cuenta con cofinanciación de fondos europeos FEDER correspondientes al periodo 2021-2027, lo que refuerza el carácter estratégico del proyecto y su alineación con los objetivos europeos de descarbonización y eficiencia energética.

La infraestructura se articula en tres grandes elementos. El primero es la central de generación de energía térmica renovable, ubicada junto al punto limpio municipal y diseñada como una edificación funcional de aproximadamente 3.600 metros cuadrados.

La central está dimensionada para albergar hasta cuatro calderas de biomasa, con una potencia total instalada de 48.800 kW. En esta primera fase ya se encuentran en funcionamiento dos calderas con una potencia conjunta de 31.000 kW, capaces de generar anualmente alrededor de 62 millones de kWh de energía renovable mediante el consumo de unas 27.000 toneladas de biomasa, lo que permitirá evitar la emisión de aproximadamente 13.660 toneladas de CO₂ al año.

La central incorpora avanzados sistemas de tratamiento de emisiones, una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo y un sistema de almacenamiento de energía térmica de 6.000 metros cúbicos, que posibilita acumular calor en horas de menor demanda para su uso en los periodos de mayor consumo.

El segundo elemento es la red de canalizaciones de distribución de calor, con una longitud total de 28,6 kilómetros. Desde la central parten dos ramales principales: uno hacia el barrio de Parquesol y otro hacia Villa del Prado y Huerta del Rey. Las canalizaciones, enterradas y ejecutadas con tuberías de acero preaislado, están dotadas de un sistema de detección de fugas y permiten un transporte eficiente del calor urbano. Además, la red Valladolid Oeste se encuentra interconectada con la red existente en la zona noreste de Huerta del Rey, mejorando la seguridad y fiabilidad del suministro.

El tercer componente lo constituyen las subestaciones de intercambio térmico, instaladas en cada edificio conectado. Estas subestaciones, ubicadas en las antiguas salas de calderas, permiten transferir la energía térmica desde la red urbana a las instalaciones interiores de los edificios de forma eficiente y segura.

En cuanto al estado actual del proyecto, la central de generación, la instalación solar fotovoltaica y el depósito acumulador de energía térmica ya se encuentran plenamente operativos. Las obras del circuito correspondiente a Parquesol se encuentran muy avanzadas y su puesta en marcha está prevista para enero de 2026. Asimismo, durante el próximo año se continuará con la ampliación de la red en Villa del Prado y Huerta del Rey y con la finalización del despliegue en Parquesol. Hasta la fecha, han formalizado su adhesión al sistema 3.334 viviendas y 35 edificios terciarios, muchos de los cuales ya reciben suministro de energía térmica renovable.

La Red de Calor Valladolid Oeste se enmarca en el programa de impulso a las redes de calor con biomasa que la Junta de Castilla y León desarrolla desde hace más de una década a través de SOMACYL. Actualmente, la Comunidad cuenta con 19 redes de calor en funcionamiento, que suman 99 MW de potencia renovable instalada y 91 kilómetros de tuberías, con una inversión global de 85 millones de euros. De cara a los próximos años, la Junta prevé nuevas inversiones por valor de 135 millones de euros para seguir ampliando estas infraestructuras y avanzar hacia un modelo energético sostenible, eficiente y basado en recursos renovables propios.