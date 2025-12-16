La Policía Municipal busca a los dueños de dos extraños objetos perdidos en Valladolid: una urna funeraria y una alianza

Imagen de la urna funeraria y la alianza extraviadas en Valladolid y en manos de la Policía Municipal @PoliciaMV X (antes Twitter)

Perder unas llaves de casa, de coche, una cartera o un móvil entra dentro de lo habitual. Son objetos que de manera habitual pueden ser dejados encima de una mesa y posteriormente olvidados. Pero también existen extrañas circunstancias en que a la oficina de Objetos Hallados de la Policía Municipal de Valladolid llegan enseres que realmente su pérdida llama la atención.

Es el caso de una alianza de boda con inscripción y una urna funeraria, para depositar las cenizas, aunque no ha trascendido si había algo en el interior de esta última o estaba vacía.

En cualquier caso, dos extraños objetos que, por razones sentimentales y económicas, resulta llamativo que sus respectivos dueños los dejaran olvidados en algún punto de Valladolid.

Nos han hecho entrega de una alianza con inscripción, localizada en un centro comercial, así como de una urna funeraria



Ambos objetos quedan depositados en la oficina de #ObjetosHallados, ubicada en la Av. de Burgos, en el edificio de la Jefatura de la Policía Municipal, a la… pic.twitter.com/hsqcbHRPSe — Policía Municipal Valladolid (@PoliciaMV) December 16, 2025

No obstante, independientemente de las condiciones y circunstancias en las que han sucedido estas pérdidas, estos dos objetos han llegado hasta la oficina de la Policía Municipal, que ahora busca a sus legítimos dueños.

La alianza con inscripción ha aparecido en un centro comercial de la ciudad del Pisuerga y tras ser hallada ha sido llevada hasta la oficina de Objetos Hallados del cuerpo municipal.

La urna funeraria, por su parte, no ha trascendido ni el lugar ni lo que había en su interior, pero su destino ha sido el mismo que el de la alianza, ambos objetos ahora en manos de la Policía Municipal.

Pueden ser recogidos por sus dueños en la Avenida de Burgos, en concreto, en el edificio de la Jefatura de la Policía Municipal, donde permanecen a la espera de ser reclamados. El horario para poder acudir, según informan los agentes en sus redes sociales, es de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

También, en el mismo horario, se puede solicitar información sobre otros objetos extraviados por si hubieran llegado hasta esta oficina en el 983 426 088.