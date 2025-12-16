Los okupas invaden dos pueblos de Valladolid: la Guardia Civil actúa para quitar tres enganches fraudulentos

Imagen de los agentes de la Guardia Civil actuando con las empresas de energía. Fotografía: Guardia Civil de Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha acompañado a personal de una empresa gestora de suministro eléctrico en los municipios de Íscar y Pedrajas, tras la denuncia de varios enganches ilegales, como han informado fuentes de la Benemérita.

Durante la actuación, la compañía de luz ha procedido a la desconexión de tres enganches fraudulentos, que estaban abasteciendo a los inmuebles sin autorización.

La intervención se ha realizado con la presencia de la Guardia Civil, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y el normal desarrollo del servicio.

Las conexiones ilegales “no solo suponen un perjuicio económico para las compañías eléctricas, sino que también representan un riesgo para la seguridad de las personas.

“Estas instalaciones carecen de las medidas técnicas necesarias y pueden provocar incendios, sobrecargas o accidentes eléctricos graves”, informa la Guardia Civil.

La intervención se ha llevado a cabo en tres viviendas ocupadas de los municipios con un total de tres enganches realizados.