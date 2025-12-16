Esta es la mejor tarta de queso de la provincia de Valladolid: hecha en un famoso pueblo con base de bizcocho de zanahoria

Los ganadores de la cuarta edición del Concurso de Tartas con Queso de Valladolid han sido, en primera posición para Jimeno Factoría, situado en Olmedo, con su propuesta ‘ChessCa’, una tarta de queso crema y queso Pata de Mulo de La Cruz del Pobre, con base de bizcocho de zanahoria, teja de queso y caramelo, quesería de Pedrajas de San Esteban.

El segundo clasificado, el Restaurante El Corregidor ubicado en Valladolid con su porción de tarta “Atenea de Queso” tarta de queso con crujiente de trigo, frutos rojos liofilizados, chocolate blanco.

Crujiente, intensa y cremosa, con Crema de Queso Curado y Queso Semi de Quesería Hernández García la quesería en Villalba de los Alcores.

El tercer premiado ha sido el Restaurante HacheQú situado en Valladolid con su creación “Qúorteza Lavada”, una tarta melosa de queso lavado Campoveja, elaborado Corteza Lavada de Campoveja de Serrada.

En la mañana del martes 16 de diciembre se ha celebrado la gran final, los 16 finalistas han terminado de elaborar sus porciones de tartas en directo ante el jurado; y se ha realizado la entrega de premios en el edificio Q-BO, sede de la marca Alimentos de Valladolid, con la presencia del Diputado de Promoción Agroalimentaria, Moisés Santana; el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes; y el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández.

Tras el éxito obtenido en ediciones anteriores, la Asociación de Hostelería de Valladolid junto con la Diputación Provincial a través de la marca Alimentos de Valladolid ha celebrado esta cuarta edición con el fin de estimular estas deliciosas porciones por la provincia y capital.

Las porciones de tartas están elaboradas con alguno de los quesos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid. Del 1 al 14 de diciembre se han podido degustar en los establecimientos participantes. Cada concursante ha ofrecido una única propuesta, pudiendo ser fría o caliente, el precio de venta al público ha sido libre.

Se ha valorado el sabor, la presentación y la originalidad por un jurado experto compuesto por: Rubén Abascal chef y propietario del Restaurante Ibidem en Arnuero, Cantabria; la ganadora de dicho concurso en la edición de 2024, María López Repiso cocinera y propietaria del Hotel Rural la Tejera en Quintanilla de Arriba en Valladolid; David Arroyo Prieto, de Queso Artesano Hircus en Palacios del Pan, Zamora; Raquel García, propietaria de la Confitería Santa Lucía en Salamanca y Antonio Tresgallo de Sobaos y Quesadas Abascal en Suances, Cantabria.