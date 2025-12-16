La Diputación de Valladolid estrena portal de transparencia: una plataforma única y más accesible

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado esta mañana el nuevo Portal de Transparencia de la institución, que supone un avance significativo en la accesibilidad, la transparencia y el Gobierno Abierto.

Íscar, acompañado de los diputados provinciales David Esteban y David de la Viuda, ha destacado que "la transparencia es fundamental y una señal de respeto hacia los ciudadanos que, a través de sus impuestos, financian nuestra labor", y ha asegurado que la Diputación de Valladolid es una "administración donde la gestión pública es fácil de entender y de auditar por cualquier persona que lo desee".

El nuevo portal, accesible en la dirección www.portaldetransparencia.diputaciondevalladolid.es, nace con el objetivo de simplificar la complejidad de la gestión institucional. Íscar explicó que, si bien el portal anterior cumplía su función, el objetivo era "ir un paso más allá", reuniendo por primera vez toda la información esencial de la Diputación en un único espacio, evitando al usuario navegar entre distintos enlaces.

Se ha hecho un esfuerzo notable en la claridad del lenguaje, evitando tecnicismos para facilitar la comprensión. Además, la estructura del menú se ha simplificado mediante el uso de acordeones, que permiten concentrar más contenido en menos páginas. El portal incorpora también un buscador mejorado para la localización rápida de contenidos específicos.

Mejoras en accesibilidad

Uno de los aspectos más relevantes es la mejora en la visualización de los datos, especialmente en materia de contratación, que ahora pueden consultarse directamente sin necesidad de descargar archivos, aunque se mantienen múltiples opciones de descarga en diversos formatos.

Además, el diseño se ha adaptado a los más altos estándares de accesibilidad, siendo completamente responsive y adaptándose a teléfonos móviles y tabletas, conscientes de que la mayoría de los usuarios acceden a la información a través de estos dispositivos. La estética visual también ha sido cuidada, utilizando colores e imágenes vinculados al concepto de transparencia para hacer la navegación más agradable.

El presidente puso en valor que "todo el proceso de implementación se ha realizado con medios propios de la Diputación", a través del trabajo coordinado de las distintas áreas, con el Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto al frente de la coordinación, junto al Servicio de Nuevas Tecnologías.

Por su parte, el diputado de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda, explicó que el portal es un espacio vivo que seguirá incorporando progresivamente nuevos contenidos, con un especial foco en aumentar los conjuntos de datos abiertos a disposición de la ciudadanía y en transformar la información a formatos reutilizables.