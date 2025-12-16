Habrá concierto de Andy en Valladolid y Burgos en su primera gira en solitario tras separarse de Lucas

Andrés Morales, conocido como Andy, ha pasado página. Tras la polémica separación de Lucas después de 20 años siendo uno de los dúos musicales más reconocidos de España, el cantante gaditano ha lanzado su primera gira en solitario bajo el nombre 'Solo Tour' y ha anunciado nuevas fechas de conciertos.

Entre ellos, habrá parada en Valladolid y Burgos. La nueva etapa musical de Andy podrá ser presenciada en directo en la ciudad del Pisuerga el próximo 31 de mayo de 2026, con un show que se celebrará en el Auditorio Miguel Delibes y para el que las entradas ya están disponibles.

Por su parte, en Burgos tendrá lugar el 19 de junio, en el Fórum Evolución - Palacio de Congresos y Auditorio de la capital provincial.

Dos décadas después de que Andy & Lucas llenaran miles de gradas durante sus conciertos como dúo, el gaditano abre una nueva etapa en solitario "marcada por la libertad creativa, la emoción y la autenticidad", con esta gira que supondrá el estreno en directo de su nuevo proyecto personal.

Durante su estreno en solitario hará un repaso de algunos de los temas más destacados de su trayectoria y también aprovechará para presentar su primer sencillo, 'Marioneta', con el que simboliza "su renacimiento artístico" y en la que busca dar voz a un desamor que se transforma en liberación.

Además de Valladolid, el cantante andaluz presentará su proyecto en muchas localizaciones nacionales como Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia, Sevilla, Badajoz, Mallorca, Girona, Granada, La Línea u Oviedo, entre otras muchas.

El cierre, hasta lo que se ha anunciado de momento, tendrá lugar en su Cádiz natal, el 29 de septiembre en el Gran Teatro Falla.