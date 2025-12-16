Atrapado en su vehículo tras un accidente entre una autocaravana y un turismo en la N-601, en la provincia de Valladolid

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras una colisión en la que se han visto involucrados un turismo y una autocaravana en el kilómetro 139 de la carretera N-601, en Almenara Adaja (Valladolid), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Los alertantes de un suceso que se ha producido a las 07:43 horas de esta mañana de martes, 16 de diciembre, informaban de que se precisaba asistencia para una persona, herida y consciente que se encontraba atrapada en uno de los vehículos.

El 112 daba aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación y al centro coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se ha enviado una UVI móvil y personal sanitario de Atención Primaria del centro de Salud de Olmedo.

En el lugar del siniestro, los organismos de emergencias han atendido a la persona herida, un varón de unos 50 años, a quien se traslada más tarde en UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital de Medina del Campo.