El adiós a Almada ya es oficial: seis victorias en 18 partidos en Segunda con el Pucela

El Real Valladolid y el Real Oviedo han alcanzado un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos de Guillermo Almada, tras la polémica de este lunes, como ha confirmado el propio club vallisoletana.

El entrenador uruguayo ha dirigido al primer equipo blanquivioleta en 18 encuentros desde su llegada el pasado mes de julio.

El club blanquivioleta ha querido agradecer al uruguayo y le ha deseado “la mejor de las suertes en esta nueva etapa en lo personal y profesional”.

Almada dirigirá al Real Oviedo en Primera División.