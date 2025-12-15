Nace un foro pionero en CyL para fomentar la colaboración entre todos los eslabones de la cadena alimentaria

Arroyo de la Encomienda (Valladolid) acogerá el I Congreso de la Cadena Alimentaria de Castilla y León, un evento pionero en la Comunidad donde se reunirán representantes del origen, la distribución, la industria y las administraciones públicas con el fin de fortalecer la cohesión, la sostenibilidad y la competitividad del sector agroalimentario.

Así lo han presentado este lunes el diputado de Servicios Técnicos de Obras y de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, Fernando Esteban, junto a la presidenta de AgroLaGranja, Sonia Rodríguez. El representante de la Diputación de Valladolid ha destacado que el congreso "nace para consolidar un espacio estable de diálogo entre todos los eslabones de la cadena y avanzar hacia un modelo más integrado, innovador y sostenible".

Al mismo tiempo, ha subrayado el papel de la institución provincial como impulsora de iniciativas que refuerzan el motor económico y social de la provincia. El congreso está organizado por la asociación AgroLaGranja, con el apoyo de la Diputación de Valladolid y el patrocinio de Banco Santander, además de la participación de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias y Vitartis, como representantes de la industria alimentaria y el cooperativismo agrario.

Durante el mes de noviembre se celebraron diferentes mesas sectoriales preparatorias sobre la patata, el cereal, el porcino y el vacuno, entre otras, donde tomaron parte más de un centenar de profesionales, cuyas conclusiones servirán de base para el desarrollo de los contenidos del encuentro.

El I Congreso de la Cadena Alimentaria de Castilla y León se presenta de esta manera como un foro imprescindible para el diálogo entre todos los agentes que participan en el sector agroalimentario.

Está dirigido a asociaciones, profesionales, industria, cooperativas, administraciones públicas y distribución, aspirando a convertirse el foro en un espacio de reflexión conjunta que impulse la visión compartida del futuro del sector. Las inscripciones pueden formalizarse en la web oficial https://agrolagranja.es/.

El objetivo principal es fomentar la colaboración entre todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde el origen hasta la distribución, promocionando un intercambio constructivo de ideas que permita afrontar con solidez los retos de la actualidad y futuros.

La jornada pretende fortalecer la cohesión del sector y generar propuestas que contribuyan a una cadena alimentaria más eficiente, innovadora y sostenible.

A lo largo de esta jornada se podrán analizar los principales retos que se presentan, entre los que está el impacto de la inflación de los costes y las nuevas exigencias regulatorias, la necesidad de reforzar la sostenibilidad social, económica y ambiental, la importancia de la cohesión territorial y el desarrollo rural.

También la urgencia de avanzar en procesos de innovación, digitalización y atracción de talento joven que garanticen el futuro de la actividad agroalimentaria en esta Comunidad.

El programa del Congreso incluye ponencias a cargo de Pablo de la Rica, de AECOC; Felipe Medina, de ASEDAS; Carmen Lence, de Grupo Lence; y Francisco Fuentes, de la Diputación de Valladolid, así como una mesa de debate titulada 'La fuerza del origen', integrada por representantes de los distintos sectores productivos. La sesión estará moderada por Máximo Gómez, de Revista Campo.