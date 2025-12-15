Luz verde a la construcción de 82 nuevas viviendas en Los Santos-Pilarica y 14 unifamiliares en Villas Norte

La Junta de Gobierno Local de Valladolid ha dado un impulso significativo al desarrollo urbanístico del sector Los Santos-Pilarica al aprobar la licencia de obras (proyecto básico) a la mercantil Cavidel Santos Pilarica, S.L. para la construcción de un nuevo y gran edificio residencial.

El proyecto contempla la edificación de 82 viviendas libres, además de locales comerciales, garajes y trasteros, en una parcela de 3.798 metros cuadrados situada estratégicamente en el Paseo de Juan Carlos I, entre las calles Nebulosa y Galaxia. La edificabilidad total asciende a 7.000 metros cuadrados, con al menos 640 destinados a usos complementarios al residencial.

Detalles del Bloque y Zonas Comunes

El edificio se estructura como un bloque lineal con planta en 'U', desarrollándose a lo largo de las calles que lo delimitan, y contará con soportales en el Paseo de Juan Carlos I y la calle Galaxia, tal como exige el plano de ordenación.

La construcción se compone de dos plantas de sótano, donde se ubicarán 104 plazas para coches (dos de ellas adaptadas), 82 trasteros y cuartos de instalaciones, además de la planta baja, cuatro plantas sobre rasante y un ático.

En planta baja se situarán el acceso rodado mediante rampa a los sótanos, seis locales comerciales y cuatro portales que dan acceso a seis escaleras de comunicación, además de una vivienda en el portal 1. En las plantas superiores se distribuirán las 81 viviendas restantes, todas de dos y tres dormitorios, sumando un total de 82. Los accesos peatonales se realizarán desde el Paseo de Juan Carlos I, la calle Nebulosa y la calle Galaxia, siendo la calle Nebulosa el punto de acceso rodado.

El presupuesto previsto para esta ambiciosa construcción supera los 7 millones de euros.

Un atractivo fundamental del nuevo desarrollo es la zona urbanizada interior, que ofrecerá a los residentes una completa dotación de ocio y deporte. El proyecto incluye amplias zonas verdes, zonas deportivas con piscina y pista de pádel, así como una zona exterior de juegos infantiles.

Modificación en 'Villas Norte': Más Piscinas Individuales

En otro punto del orden del día, la Junta de Gobierno también ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la modificación de una licencia anterior en el sector 'Villas Norte'.

La modificación afecta a un proyecto de 14 viviendas unifamiliares en las calles Ágreda, Valdavia y Camino Viejo de Simancas. El cambio principal radica en la ampliación de las dotaciones: el nuevo proyecto contempla la construcción de 10 piscinas individuales para las viviendas, además de las zonas comunes. El proyecto inicial solo preveía piscinas en tres de las catorce residencias.