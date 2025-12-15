El insólito movimiento entre banquillos: Almada, de Valladolid a Oviedo

Guillermo Almada durante su presentación como nuevo entrenador del Pucela en julio de este año Real Valladolid

Guillermo Almada dejará de ser entrenador del Real Valladolid para marcharse a una categoría superior. El técnico uruguayo, a pesar de sus pobres resultados en el Pucela, que actualmente va décimo, todo parece indicar que ha encontrado acomodo en el Real Oviedo de Primera División, que este pasado domingo destituyó a Luis Carrión tras la sonrojante derrota ante el Sevilla FC por 4-0.

Un movimiento nada habitual en los banquillos españoles pero que tiene su explicación en la relación de cercanía que mantiene Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid, con el Grupo Pachuca, propietarios del equipo asturiano.

Según apuntan varios medios deportivos, el movimiento podría hacerse oficial este mismo lunes, dejando a los de Pucela sin entrenador previo acuerdo con el Oviedo para traspasar los derechos federativos de Almada.

Cabe resaltar que este cambio en los banquillos únicamente puede darse con acuerdo entre los clubes, ya que si el Pucela llega a destituir al uruguayo, este tendría capada la posibilidad de entrenar a un club profesional en España esta temporada.

Una destitución que, además, podría no estar lejos en caso de que este viernes que viene Almada hubiera cosechado otra mala imagen en Ipurúa en el partido ante la SD Eibar, después de que el pasado fin de semana el equipo pucelano volviera a perder en casa ante el Andorra FC de Gerard Piqué gracias a un gol en el minuto 92 de los visitantes.

A pesar de que los resultados no están acompañando a Almada en el Real Valladolid, su buen estatus en América y en concreto en México le han colocado como el favorito para ocupar el banquillo del Real Oviedo, cuyos propietarios tienen buen conocimiento de su trayectoria ya que también cuentan con clubes en este país como es el Pachuca FC.

Por su parte, los blanquivioletas tendrán que iniciar ahora una búsqueda de un nuevo inquilino para su banquillo. Aunque el perfil aún es una incógnita, lo que no parece es que su llegada pueda darse antes del partido de este viernes ante la SD Eibar.

Además, lo que refuerza el movimiento de Almada hacia Oviedo ha sido la decisión del club de cambiar el entrenamiento a puerta abierta previsto para este lunes, que ha pasado a ser cerrado sin que nadie pueda acceder a presenciar la sesión.