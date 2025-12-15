Una habitación infantil para cambiar vidas: Vallsur se une a Cruz Roja para la búsqueda de familias de acogida

Vallsur se une a Cruz Roja para la búsqueda de familias de acogida

Cruz Roja impulsa, con el apoyo del centro comercial Vallsur, una nueva acción de sensibilización dirigida a la población para dar respuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección social en la provincia.

La iniciativa consiste en la instalación de una simulación de una habitación infantil, que podrá visitarse en Vallsur hasta el próximo 29 de diciembre, y que invita a reflexionar sobre la importancia de crecer en un entorno familiar seguro, estable y afectuoso.

Esta acción se enmarca dentro de la campaña ‘El acogimiento familiar cambia vidas, ¿me haces un hueco en la tuya?’, promovida por la Junta de Castilla y León y desarrollada por Cruz Roja como entidad colaboradora de los servicios de Acogimiento Familiar y Estancias Temporales.

El objetivo principal es visibilizar la realidad de los menores que actualmente crecen en centros de protección a la infancia y subrayar la necesidad de contar con familias dispuestas a ofrecer un hogar de forma voluntaria y solidaria.

Desde Cruz Roja se insiste en que todo niño y niña tiene derecho a crecer en un contexto familiar cuando no es posible hacerlo con su familia de origen, una afirmación respaldada por la evidencia científica y que apela tanto a la responsabilidad social como a las políticas públicas de protección a la infancia.

La campaña que ahora se instala en Vallsur ya pasó el pasado mes de octubre por la Biblioteca de Castilla y León en Valladolid, y ha recorrido municipios como Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo, Tudela de Duero, Simancas, Tordesillas, Aldeamayor de San Martín y La Cistérniga, ampliando su impacto en toda la provincia.

Acogimiento Familiar y Estancias Temporales

El Servicio de Acogimiento Familiar ofrece una alternativa al acogimiento residencial, permitiendo que niños, niñas y adolescentes tutelados por el Sistema de Protección a la Infancia puedan desarrollarse en un entorno familiar durante un periodo determinado.

Por su parte, el Servicio de Estancias Temporales se dirige a menores a partir de seis años que se encuentran en acogimiento residencial o en familia extensa, ofreciéndoles una alternativa familiar durante periodos concretos.

Esta modalidad busca crear vínculos afectivos seguros y ampliar la red de apoyo de los menores con referentes adultos positivos.

Cruz Roja colabora con la Junta de Castilla y León en el Servicio de Acogimiento Familiar desde 1989, encargándose de la sensibilización, información, valoración de familias y del acompañamiento profesional necesario para garantizar el bienestar y el cuidado integral de los menores durante su estancia en las familias de acogida.

La Organización Humanitaria anima a todas aquellas personas interesadas en ofrecer su hogar a informarse sobre estas modalidades de acogimiento, que suponen una oportunidad fundamental para que los menores puedan desarrollarse de forma integral y afrontar con mayores garantías los retos de la vida adulta.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de:

La web: serviciossociales.jcyl.es

Teléfono de información de la Junta de Castilla y León: 012

Correo electrónico: familiasdeacogidacyl@cruzroja.es