Confirmado por el Ayuntamiento: 333.000 € en ayudas a familias de Valladolid con menores a su cargo
Destinadas a garantizar la adecuada atención de necesidades básicas como alimentación e higiene o becas de comedor escolar.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes, 15 de diciembre, la Convocatoria de Prestaciones Económicas de Apoyo a Familias para el año 2026, están destinadas a apoyar a unidades familiares con menores a su cargo.
Unas ayudas que se enmarcan dentro de las políticas de apoyo a la familia que son desarrolladas por la concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales.
Unas prestaciones que incluyen ayudas de alimentación infantil que van destinadas a garantizar la adecuada atención de las necesidades básicas de alimentación e higiene de los menores durante su primer año de vida.
También becas de comedor escolar, dirigidas a menores en edad escolar, en el segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, para asegurar una correcta alimentación a través del servicio de comedor escolar para familias con escasos recursos y becas de guardería que estén orientadas a facilitar la asistencia de menores de hasta tres años.
A escuelas y centros infantiles como medida de conciliación, aplicándose únicamente en periodos vacacionales debido a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.
Dotación económica y resultados del 2025
Para el ejercicio de 2026, la convocatoria va a contar con una dotación de 333.000 euros. Las cuantías se mantienen con respecto al ejercicio anterior.
Durante el 2025, estas ayudas han permitido atender a 218 menores de un año a través de la prestación de alimentación infantil. 701 menores mediante las becas de comedor escolar. Dos menores con la prestación de guardería, de carácter residual debido a la gratuidad de la educación infantil temprana.