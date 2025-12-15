Carnero, sobre una posible vuelta de Puente a Valladolid: "Yo encantado. El barco del Gobierno empieza a zozobrar"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), estaría "encantado" de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, volviese a la ciudad del Pisuerga para intentar recuperar la Alcaldía para el PSOE en las elecciones municipales de 2027. "Le espero, que se anime y venga", ha espetado el regidor 'popular'.

Así ha sido la reacción de Carnero tras afirmar el ministro socialista en una entrevista que no le importaría regresar a Valladolid para presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía en una entrevista con un medio de comunicación.

Recordando sus palabras durante el debate de estado de la ciudad, el regidor ha precisado que no sabe "si opinarán lo mismo" que él los compañeros de partido de Puente, poniendo de ejemplo al actual portavoz municipal del PSOE, Pedro Herrero, o el candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

No obstante, el alcalde de Valladolid cree que estas palabras de quien fuera regidor entre 2015 y 2023 lo que denota es que "el barco empieza a zozobrar" y los que van subidos en el mismo, que son los miembros del Gobierno de España, "parece que están pensando en resituarse".

Sobre las palabras de Puente en las que afirmaba que el actual equipo de Gobierno municipal de PP y Vox es el "peor de la historia de la democracia", Carnero, aunque ha resaltado que no quiere hacer comparaciones, sí que las ha hecho y ha asegurado que en "Valladolid se vive mucho mejor desde todos los puntos de vista que en los últimos ocho años".

"Eso no es solo una sensación, sino que es objetivable. Lo pueden ver en cualquiera de los servicios municipales y en cualquiera de las aspiraciones de la ciudad", ha aclarado.

Ahora bien, ha aclarado que "otra cosa muy distinta" es que como "no tenemos" un Gobierno de España que ayude a la ciudad, la gente "estemos sintiendo y resistiéndonos de esa situación".

Acto seguido, ha destacado que "gracias" al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) en la Junta y el equipo municipal actual de su partido y Vox, "Valladolid sigue avanzando".

Por último, sobre si le tiene o no manía, Carnero ha tachado estas palabras de Puente de "elucubraciones que tendrá a determinadas horas del día", y ha asegurado que no se la tienen.

"Lo que sí sabemos es que tiene una gran responsabilidad que le permitiría hacer grandísimas cosas por Valladolid y no solo no las hace, sino que pone todo lo que puede palos en la rueda, es una auténtica rémora", ha zanjado.