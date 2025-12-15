Lluvia de estrellas en el Teatro Calderón de Valladolid: Belén Rueda, Carlos Hipólito y Cayetana Guillén brillan

Valladolid se convirtió esta tarde de lunes en epicentro del panorama escénico nacional con la visita de algunos de los grandes nombres del teatro y la interpretación española.

El Teatro Calderón desplegó la alfombra roja para acoger la XI gala de entrega de las Medallas de Oro y Distinciones de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, una ceremonia que reunió a numerosos rostros conocidos y figuras históricas del sector.

Entre los nombres más destacados que pasaron por la capital vallisoletana brilló Belén Rueda, una de las actrices más queridas del cine y el teatro español, quien recibió una de las Medallas de Oro.

La intérprete confesó sentirse especialmente emocionada por recoger el reconocimiento en un escenario que conoce bien: el Calderón, donde ha actuado en numerosas ocasiones. “Para llegar a un día como el de hoy, algo se está haciendo bien”, señaló, dejando además un mensaje de ánimo a las nuevas generaciones de actores.

Otro de los grandes protagonistas de la tarde fue Carlos Hipólito, la voz de Carlitos en Cuéntame, que atesora casi medio siglo de carrera sobre los escenarios y que aseguró mantener intacta la ilusión de sus inicios.

También fue muy aplaudida la presencia de Petra Martínez, actriz de La Que Se Avecina, referente del teatro independiente, quien recordó con cariño que Valladolid fue una de las ciudades donde comenzó su trayectoria artística.

Cayetana junto a Hipólito L. Pérez ICAL

La gala estuvo presidida por Cayetana Guillén Cuervo, presidenta de la Academia, que volvió a mostrar su cercanía con la ciudad y su agradecimiento por el respaldo institucional.

Guillén Cuervo reivindicó el papel de las artes escénicas como motor de transformación social y cultural, en una velada que reunió a intérpretes, directores y gestores culturales de primer nivel.

El actor vallisoletano Fernando Cayo fue el encargado de conducir la ceremonia, poniendo el toque local a una noche de glamour cultural que también contó con la presencia de personalidades como José Carlos Martínez, director del Ballet de la Ópera de París; Daniel Martínez de Obregón, fundador del grupo Focus; y Rosalba Rolón, impulsora del teatro en español en Broadway.

Valladolid ha vuelto así a demostrar su peso en el mapa cultural nacional, acogiendo a algunas de las figuras más relevantes de las artes escénicas en una gala que convirtió al Calderón en punto de encuentro del talento, la memoria y el prestigio teatral.

Carnero

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, tomó la palabra para recordar que “el público de Valladolid es exigente, pero comprometido con las artes escénicas y una responsabilidad siempre marcada por esa exigencia”.

Carnero señaló que el ese “compromiso de Valladolid” arranca con José Zorrilla y le han seguido Miguel Delibes, Lola Herrera, Concha Velasco, José Luis Alonso de Santos, toda la saga Gutiérrez Caba, Enrique Cornejo y “un hecho tan fundamental” en la provincia, como el Fetal de Urones de Castroponce o el Olmedo Clásico, además del TAC, que cumple el año que viene 26 años.