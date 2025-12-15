El Ayuntamiento de Valladolid lanza su primer plan estratégico de recursos humanos: 4 líneas de trabajo y 31 acciones

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha sido el encargado de presentar este lunes el I Plan Estratégico de Recursos Humanos del Ayuntamiento y sus fundaciones municipales 2025-2030, que estará regido por cuatro líneas de trabajo y 31 acciones concretas, que dispondrán de objetivos e indicadores que permitirán evaluar su grado de cumplimiento.

El documento establece la hoja de ruta para modernizar la gestión municipal y reforzar la calidad de los servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Valladolid y sus fundaciones municipales a la ciudadanía.

Durante la presentación, Carnero ha destacado que este plan ubica a las personas "en el centro de la organización municipal y es una apuesta decidida por una Administración más ágil, más eficiente y más cercana a los vecinos de Valladolid".

Con el plan se busca dar respuesta al crecimiento de la ciudad y al incremento de las demandas ciudadanas de atención, rapidez y eficacia por parte del Consistorio. Pretende avanzar hacia un modelo de gestión de recursos humanos, estratégico y alineado con las necesidades en la actualidad y futuras de la ciudad.

El documento se da como resultado de un proceso "riguroso y participativo", según ha compartido el Ayuntamiento de Valladolid, llevado a cabo durante el segundo y tercer trimestre de este año.

Para elaborarlo han analizado la plantilla municipal a 31 de diciembre de 2024, realizándose una encuesta anónima al personal y se han mantenido entrevistas con los responsables de las diferentes áreas, contando también con la participación de la Mesa General de Negociación y de las organizaciones sindicales.

A partir de dicho diagnóstico, el plan ha identificado nueve grandes retos, entre los que está la adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la agilización de los procesos de provisión y selección, la implantación de la evaluación del desempeño, la capacitación digital del personal, la inversión en sistemas de gestión actualizados y la gestión del relevo generacional.

Estará articulado en cuatro líneas estratégicas centradas en la optimización de la estructura organizativa; el impulso y reconocimiento al empleado público; la digitalización para la mejora de la gestión; y el acceso al empleo público y gestión del cambio.

En total, se contemplan 31 acciones concretas. Carnero ha incidido en que "solo una gestión moderna de los recursos humanos, con empleados públicos motivados, formados y reconocidos, podremos garantizar unos servicios públicos de calidad y construir el Valladolid del futuro que nuestros vecinos se merecen".

Entre las acciones ya en marcha están la planificación anticipada de los procesos selectivos, la modernización de las pruebas de oposiciones masivas, la nueva regulación de las bolsas de trabajo, la convocatoria de contratos de relevo para facilitar la jubilación parcial y el impulso del Club de la Experiencia del Ayuntamiento vallisoletano, como reconocimiento a la trayectoria de los trabajadores municipales.

El plan estará vigente hasta 2030, con una planificación detallada hasta 2027, y contará con un sistema de gobernanza y seguimiento que permitirá evaluar semestralmente su desarrollo en el marco de la Mesa General de Negociación.

El equipo de Gobierno "cumple" de esta manera con este compromiso electoral con la elaboración del I Plan Estratégico de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Valladolid y refuerza su apuesta por unos servicios públicos más eficientes, innovadores y orientados a las necesidades reales de la ciudadanía.