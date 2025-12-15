Seis años de cárcel por agredir sexualmente a una amiga de su prima, afectada por alcohol en un cumpleaños

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de seis años de cárcel para un hombre, de nacionalidad colombiana, por un delito de agresión sexual sobre la amiga de su prima aprovechando que esta “se encontraba afectada por el consumo de alcohol después de la celebración de una fiesta de cumpleaños”, como han informado fuentes jurídicas a través del fallo.

En una resolución fechada a 2 de diciembre de 2025, el fallo de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desestima el recurso de apelación que presentó el condenado, de 39 años.

Todo para ratificar la condena de mayo de este año de la Audiencia de Valladolid de seis años de prisión y prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia de 500 metros y también de comunicarse con ella por un plazo de siete años.

Además, se la Audiencia de Valladolid le impuso libertad vigilada por seis años a ejecutar después de la pena de privación de libertad y le impone, en concepto de responsabilidad civil, el pago a la víctima de 5.000 euros.

El fallo, confirmado ahora, acordaba la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio español, una vez que el procesado haya cumplido las dos terceras partes de la condena, junto a la prohibición de regreso a España por un plazo de 5 años desde la fecha de expulsión, informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos

Como apunta la sentencia, los hechos se remontan a una fiesta de cumpleaños con familiares y amigos en la vivienda en la que el condenado residía desde noviembre de 2022, el 23 de julio de 2023.

Durante esa tarde, los reunidos, entre ellos, su prima y la amiga de esta participaron en el festejo hasta las 2 de la mañana. En ese momento la amiga de la prima “cansada y afectada por el consumo de alcohol” manifestó que “se acostaba y fue llevada a la habitación principal de la casa que ocupaba su amiga”.

En la sentencia se da como probado que el hombre, sobre las cinco de la mañana, “entró en la habitación de la amiga de la prima que estaba dormida y afectada por el alcohol”.

El condenado “actuando con ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, se desnudó y aprovechando que estaba dormida y en profundo esta de embriaguez, procedió a quitarle la braga que llevaba para ponerse encima de ella y agredirla sexualmente”.

La joven se despertó y “apartó de un empujón” al acusado. Entonces el condenado la “intentó besar y le tocó la cara”. La víctima se fue de la habitación.

Después contó lo sucedido a los demás ocupantes de la vivienda para llamar a la policía donde el agresor fue detenido.

La víctima precisó de asistencia médica, sin objetivarse lesiones a nivel genital, aunque presentaba lesiones en las falanges y una lesión erimatosa en el pliegue inguinal derecho a nivel superior no doloroso o inespecífico.

Después se tomaron a la denunciante muestras para su estudio biológico “sin detectarse restos de semen” pero “se obtuvo, tras lavado vaginal, un haplotipo de marcadores STR de cromosoma”, como apunta el auto.

En la habitación de los hechos se tomaron muestras de una sustancia blanquecina en la sábana bajera pero no se evidenció la presencia de semen pero “se obtuvo perfil genético procedente de la denunciante” y “tras estudios específicos de cromosoma se obtuvo un haplotipo de varón coincidente con el detenido”.

Finalmente, el varón fue condenado y posteriormente, tras el recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha ratificado dicha condena.