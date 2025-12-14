El tendero y el maestro de Barrio España, inmortalizados con su nombre en dos nuevos parques de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado esta mañana de domingo los nuevos Parques Luis Maté y Jesús Olea, dos espacios verdes que se suman al Barrio España en reconocimiento a dos vecinos muy queridos: el tendero Luis Maté y el maestro Jesús Olea.

El acto ha contado con la presencia de concejales del equipo de Gobierno, representantes vecinales y familiares y amigos de los homenajeados. Durante su intervención, Carnero destacó que “estos parques no son solo zonas de encuentro, descanso y convivencia; son también pulmones verdes que contribuyen a mejorar la calidad del aire, la biodiversidad y el bienestar de los vecinos, reforzando nuestro compromiso con un urbanismo más sostenible y humano”.

La ceremonia comenzó en la calle Monegros, donde se encuentra el Parque Luis Maté, en homenaje al comerciante cuya tienda ha sido un referente en la vida cotidiana de varias generaciones de vecinos.

Posteriormente, los asistentes realizaron un breve recorrido hasta el Parque Jesús Olea, ubicado en la confluencia de las calles Tierra de Campos y Serranía de Ronda.

Carnero resaltó la labor educativa de Olea: “Jesús Olea no solo ha enseñado a leer y a escribir; ha enseñado a convivir, ha ayudado a construir una comunidad. Su huella humana y pedagógica ha marcado profundamente este barrio y es justo que ese legado permanezca en el espacio que hoy lleva su nombre”.

El alcalde subrayó que ambos parques reflejan “la esencia de lo que queremos para Valladolid: espacios verdes de calidad que celebren la historia social de nuestros barrios y den protagonismo a quienes los han hecho crecer con su trabajo, su dedicación y su ejemplo”.