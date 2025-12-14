El arzobispo de Valladolid exige elecciones ante el bloqueo y Sánchez le invita a presentarse: "Ahí tiene Abogados Cristianos"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha vuelto a pronunciarse sobre la situación política que atraviesa España, alertando sobre un bloqueo parlamentario que, a su juicio, limita la gobernabilidad.

En una entrevista publicada este domingo por La Vanguardia y recogida por Ical, Argüello indicó que la Constitución ofrece mecanismos claros para estos casos, como “la cuestión de confianza, la moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos mediante elecciones”.

Unas declaraciones que han tenido una rápida respuesta en el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le ha dicho que “se presente a unas elecciones”.

El prelado recordó que ya en julio, tras visitar el Congreso y promover con Cáritas una iniciativa legislativa popular para la regularización de migrantes que no prosperó, constató la falta de perspectivas sobre la aprobación de los presupuestos. "Hoy se confirma ese diagnóstico. La situación está más bloqueada aún. Así que reitero lo dicho", subrayó.

Sobre la relevancia de sus declaraciones, Argüello señaló que a lo largo de la historia de la Conferencia Episcopal ha habido pronunciamientos fuertes sobre terrorismo, aborto, familia, educación e incluso sobre cuestiones nacionales.

No obstante, aseguró que los debates sobre la gobernabilidad o la situación parlamentaria "no han estado nunca en primera línea", a diferencia de temas como vivienda o inmigración. También destacó que no ha roto "neutralidad alguna" y que sus comentarios se ajustan a lo previsto en la Constitución.

En relación con las relaciones Iglesia-Estado, el arzobispo explicó que en julio el ministro Félix Bolaños expresó su malestar por carta, aunque posteriormente pudieron aclarar los asuntos. En los últimos meses, sostuvo, los contactos con el Gobierno se han centrado únicamente en el Valle de los Caídos y en la reparación a las víctimas de abusos de menores por parte del clero.

Por su parte, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, respondió este domingo desde un mitin en Cáceres, en plena campaña de los comicios autonómicos del 21 de diciembre. Sánchez animó de manera irónica a Argüello a "presentarse a las elecciones".

Además señaló que su organización podría ser la de Abogados Cristianos, en alusión a las declaraciones del arzobispo sobre la finalización de la legislatura y la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza, moción de censura o elecciones anticipadas.