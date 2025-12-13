‘Valladolid frente a su gran decisión urbana’, un vídeo de 10 minutos con voces ciudadanas sobre el futuro de la ciudad

CEOE Valladolid ha publicado este sábado en su canal de YouTube el vídeo “Valladolid frente a su gran decisión urbana”, una pieza de 10 minutos en la que ciudadanos de diferentes edades y barrios comparten cómo viven su ciudad, cómo perciben su desarrollo y qué esperan del Valladolid de las próximas décadas.

El contenido, grabado en varios puntos de la ciudad, recoge reflexiones espontáneas sobre movilidad, cohesión, calidad de vida, actividad económica y oportunidades de futuro.

Desde una perspectiva plural, los testimonios subrayan la importancia de seguir hablando colectivamente sobre el modelo de ciudad y los retos que Valladolid debe abordar para acompañar su crecimiento económico.

El presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha destacado que este material “no pretende concluir nada, sino abrir conversación”.

Según señaló, “Valladolid vive un momento excepcional, con proyectos industriales muy potentes e interés internacional real. Precisamente por eso es importante mantener un diálogo sereno, sostenido y útil sobre cómo queremos que sea la ciudad en los próximos 20 o 30 años”.

El vídeo se enmarca en “Unamos Valla y Dolid”, una iniciativa impulsada recientemente por la organización empresarial con el objetivo de reactivar la conversación social sobre el futuro urbano de Valladolid, reforzar el papel de la Mesa del Soterramiento y poner a disposición de toda la ciudadanía información, documentación y materiales para el análisis y el debate.

Magdaleno ha subrayado que “la estructura urbana es un activo económico, social y de futuro” y ha recordado que el propósito del proyecto es que Valladolid no deje de hablar de sí misma.

“Una ciudad que dialoga, que comparte visión y que mira hacia delante es una ciudad que avanza con más fuerza”, señaló.

El vídeo ya está disponible en el canal oficial de YouTube de CEOE Valladolid y recuerdan que desde la web www.unamosvallaydolid.com puede consultarse el histórico completo de documentos, datos así como descarga de elementos para quienes deseen unirse a esta campaña.