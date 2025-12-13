Pillado en Valladolid tras intentar renovar un visado realizado en Londres que era falso: llevaba varios meses aquí

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de falsificación documental, tras obtener un visado tipo D para emprendedores mediante la presentación de un documento falso ante el Consulado General de España en Londres.

La investigación se enmarca en las competencias de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.

A principios de diciembre, la Comisaría Provincial de Valladolid recibió una comunicación de la Consejería de Interior del Reino Unido e Irlanda, alertando sobre un hombre que había logrado obtener el visado con un documento falsificado.

El documento, una Resolución de concesión de autorización de residencia inicial para emprendedores, estaba firmado por la subdirectora General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios y contenía un Código de Verificación Segura (CSV) que, al ser cotejado, resultó inexistente.

La falsificación era de tal calidad que el detenido pudo entrar e instalarse en España a principios de 2025.

La irregularidad se detectó cuando el hombre intentó renovar su autorización de residencia y la documentación original fue examinada nuevamente.

La UCRIF Valladolid identificó el documento original utilizado para la falsificación: una Comunicación de Inicio de Procedimiento y Admisión a trámite generada a raíz de una solicitud de autorización de residencia inicial presentada por el detenido en agosto de 2024, que había sido denegada.

El detenido habría replicado elementos como el encabezado, sello y firma electrónica, modificando ligeramente el CSV para darle apariencia de veracidad.

Tras estas comprobaciones, los agentes localizaron y detuvieron al hombre, interviniéndole la Tarjeta de Identidad de Extranjero que había obtenido mediante el documento falso.

El detenido ha quedado en libertad, con la obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido.