Juan del Val: "El PSOE ya es un partido, prácticamente, radical. Con Vox no se puede ir ni a la puerta de la calle"

Juan del Val atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León Fotografía de Javier Ocaña cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Juan del Val Pérez (55 años, Madrid) estará este miércoles, 17 de diciembre, en Valladolid. Concretamente en la Librería Oletvm de la ciudad del Pisuerga, desde las 18:00 horas, para firmar la novela que le ha convertido en Premio Planeta 2025 y que lleva el nombre de ‘Vera, una historia de amor’.

El escritor, guionista y colaborador de televisión charla primero con EL ESPAÑOL de Castilla y León. Lo hace para hablar de la novela, pero también de la actualidad política del país y de muchas cosas más.

Amante del deporte, del flamenco y del fútbol, también le gustan los toros. “Siempre he sido votante del PSOE, pero no puedo votar a este”, confiesa, en declaraciones a este periódico.

Hablamos de todo esto y mucho más en la siguiente entrevista.

P.- ¿Está Juan del Val, tras ganar el Premio Planeta, en el mejor momento de su vida?

R.- Llevo una muy buena racha desde hace bastantes años. En general, creo que me va muy bien. No sé si es el mejor momento o no, pero estoy bien.

P.- Quizás poca gente sabe que a los 17 años dejó los estudios y trabajó en la construcción. ¿Qué recuerda de ello?

R.- Fueron tres años. Trabajé en la construcción. Recogía muestras de hormigón y de tierra. Trabajé de los 17 a los 20 en este mundo. No lo pasé bien. Odiaba ese trabajo.

P.- ¿Qué sintió cuando le dieron el Premio Planeta 2025? ¿En quién fue la primera persona en la que pensó?

R.- Tenía a mi lado a Nuria. Me acordé mucho de mis hijos y de mis padres, fundamentalmente. Sentí mucha emoción. Es una especie de satisfacción íntima. Es difícil de explicar. Al final, el trabajo, el esfuerzo y un poco de talento, eran reconocidos.

P.- Un premio que ha sido cuestionado por muchas personas y medios de comunicación. ¿Hay mucha envidia en España?

R.- Me provoca cierto rubor hablar de la envidia que me pueden tener a mí. Si se habla de envidia, prefiero que lo diga otra persona que no sea yo. Acepto las críticas, las buenas y las malas. Hay gente que ha criticado la novela sin leerla. Con eso ya me vale.

P.- ¿Cuál es la crítica que más le ha molestado?

R.- Ha habido una especie de corriente de intentar destrozar la novela y a mí. Afortunadamente les ha salido mal las dos cosas. Esto es algo que me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey.

P.- Ha asegurado que ‘Vera, una historia de amor’, es una buena novela, como dato objetivo. Luego ya está la subjetividad de cada uno.

R.- Cualquier trabajo artístico o creativo tiene una componente subjetiva, una valoración. No existe ninguna novela, en la historia de la literatura, que le guste a todo el mundo. La mía le gusta a mucha gente, a más de la que no. Pero hay personas que están en su derecho de no gustarles, ni la novela, ni mi manera de escribir. Es el Premio Planeta, pasa por ser una novela que está bien escrita. Otra cosa es que guste más o menos, que esa es la parte subjetiva de cada uno.

Juan del Val con su Premio Planeta. Fotografía de Javier Ocaña cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- Escritor, guionista, en la televisión. ¿Con qué se queda?

R.- Yo soy escritor. Después hago cosas. A mí me gusta todo lo que hago. Si no me gustara, no lo haría o lo intentaría. Me encanta la televisión. Me he pasado toda la vida en ella. Detrás de las cámaras me gustaba mucho. Ahora estoy delante, en muchos momentos, y también me lo paso bien. Disfruto escribiendo novelas, y sé que, durante toda mi vida, continuaré escribiendo. De la televisión, a lo mejor me aburro, o la gente se aburre de mí, puede pasar una de las dos cosas, y la tengo que dejar. Nunca me aburriré de escribir novelas. Eso es seguro.

P.- Además, participa como contertulio en programas como La Roca o El Hormiguero. ¿Sabe que sus opiniones no pasan desapercibidas?

R.- Eso espero. Cuando hablas en televisión, si pasas desapercibido es un problema. Me consta que no paso desapercibido con lo que digo. Siempre genera ruido para bien y para mal. Lo asumo y no me preocupa en absoluto.

P.- ¿Cómo se lleva estar siempre en el foco mediático? ¿Cómo se puede gestionar esto?

R.- Sin darle demasiada importancia. Creo que en el foco mediático te ponen los demás. Tú estás y ya está. En general, todo esto lo llevo muy bien. Salgo en la televisión, a unos les gusta lo que digo, a otros no, y ya está. Algún día dejaré de aparecer en la pequeña pantalla y no pasará nada. Estoy al margen. Es algo que hago y que no me lo tomo tan en serio.

P.- Vamos a hablar un poco de su vida y de política. Con solo 16 años se afilió a Juventudes Comunistas. ¿Por qué?

R.- Era una persona de ideología de izquierdas. Además de tener que ver con el pensamiento, también estaba el sentimiento. Soy una persona enormemente progresista, nada conservador. La palabra progresista, en los últimos años, se ha pervertido demasiado. Me ruboriza decirla para que no me identifiquen con determinados tipos que se consideran progresistas. Siempre he sido de izquierdas y creo que lo soy. La ideología es una actitud, no decir qué eres, sino serlo. Yo lo soy porque lo demuestro así.

P.- También ha confesado ser fiel votante tanto del PSOE como de Izquierda Unida. ¿Qué le llevaba a hacerlo?

R.- Ya no puedo votar a este Gobierno ni a nadie que lo apoye. Me lo tendré que pensar para las próximas elecciones. Me da un poco de apuro. Siempre he sido votante del PSOE, pero no puedo votar a este. También de Izquierda Unida. En unas Europeas también voté a Podemos. Esto no va a suceder ya. No sé a quién votaré ahora porque me quedan pocas opciones. PP, que tampoco me termina de gustar mucho, pero, todo lo que sea un cambio, me parecería interesante.

P.- ¿Cómo está viendo la gestión de Pedro Sánchez y los escándalos de los últimos tiempos como el Caso Cerdán, Koldo, Ábalos o este de los casos de acoso dentro del partido?

R.- Hay momentos ya en los que esto no tiene nada que ver con un Gobierno. Esta legislatura no debería de haber existido. No pueden mandar porque no tienen ni apoyos. No hay presupuestos. Es algo infantil que sigan ahí para que no gobierne la derecha. Me parece de muy poco sentido democrático.

Juan del Val con Vera, la obra que le ha hecho ganar el Premio Planeta. Fotografía de Javier Ocaña cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Cree que Pedro Sánchez debería dar un paso a un lado, marcharse y convocar elecciones?

R.- Creo que sí. La situación es totalmente insostenible. Me preocupa mucho no solo el futuro del país, también el del PSOE. No es un partido que aspire a ganar nada, y esto me preocupa. No tiene ninguna aspiración de vencer en unas Elecciones Nacionales. Salvo en Cataluña y Castilla La Mancha. El PSOE se ha convertido en un partido que ya no tiene la aspiración de ser ganador. Esto es muy preocupante. Para su futuro, después de Sánchez queda el desierto.

P.- Está muy desencantado con el PSOE.

R.- Muchísimo. Me puedo desencantar del PSOE porque siempre he sido del PSOE. No me puedo desencantar del PP porque nunca lo he sido. Esto no tiene sentido. 30 años sin gobernar en Madrid, se pierde el poder en todos los sitios. Esto es una deriva que, algún día, la gente que defiende al PSOE, y nos tachan de fachas a los que hemos dejado de hacerlo, se lo tendrían que mirar. Apoyar a destruir un país.

P.- ¿Cómo ve al PP y a Vox?

R.- No es que no tenga simpatía por Vox, es que tengo profunda antipatía. No me gustan. No me gusta casi nada de lo que proclaman y proponen. El PP es un partido conservador, con cierta moderación, que debería encontrar su norte, y tendría que mirar más al centro. El Partido Popular es, ahora, el único partido que me parece que no está en la radicalidad. Es una pena. PSOE y PP tienen que estar en la centralidad. El PSOE ya es un partido, prácticamente, radical. Con Vox no se puede ir ni a la puerta de la calle.

P.- Volviendo al libro, va a estar este miércoles, 17 de diciembre, en Valladolid, firmando el libro. ¿Le hace ilusión?

R.- Mucho. Suelo ir a Valladolid. Con mi última novela no pude ir a firmar, así que me apetece mucho. Voy a la feria de septiembre, a San Pedro Regalado… Me gusta Valladolid. Es una maravilla porque con el AVE no tardas nada. Tengo buenos amigos en la ciudad y estaré encantado de visitarla.

P.- ¿Qué les diría a los lectores que tienen pensado acercarse para que les firme el libro?

R.- Es un momento bueno para charlar con los que hayan leído la novela, para los que no… estar con ellos merece la pena. Espero que venga cuanta más gente mejor. Yo estaré allí hasta que firme mi última novela.