Huelga en los cines Yelmo de Valladolid: “La entrada sube dos veces al año y nuestro sueldo lleva congelado siete”

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. en Castilla y León ha anunciado la convocatoria de una huelga el próximo 20 de diciembre en las salas de Cines Yelmo del centro comercial Vallsur, en Valladolid, si la empresa no desbloquea la negociación para mejorar las condiciones laborales de su plantilla.

Según denuncia el sindicato, la empresa, que cuenta con 14 personas trabajadoras en este centro, no ha respondido a las peticiones del personal y de la representación sindical para sentarse a negociar mejoras laborales. Ante esta situación, CC.OO. ha solicitado una reunión en el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) como paso previo a la convocatoria de la huelga.

El conflicto se ha intensificado tras la negativa de Cines Yelmo a negociar un convenio de empresa que mejore el Acuerdo Marco Laboral estatal para las empresas de exhibición cinematográfica, aprobado hace más de 25 años.

Como alternativa, el sindicato planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de centro de trabajo que contemplara, entre otras medidas, el abono de los pluses de nocturnidad y festivos, conceptos que, según CC.OO., Yelmo es la única empresa del sector que no reconoce. Esta propuesta también fue rechazada por la compañía.

"La gente está quemada"

El delegado de personal de Cines Yelmo en Valladolid, Joel Pérez García, ha señalado que la plantilla entiende la apuesta de la empresa por un convenio sectorial, pero considera imprescindible adoptar medidas inmediatas.

“Entendemos que la empresa quiera apostar por un convenio sectorial, pero su tramitación puede alargarse meses o incluso medio año. Mientras tanto, pedimos una regularización mínima, empezando por la nocturnidad, que se nos pague por horas, algo que a estas alturas debería ser normal, y una compensación real por trabajar en festivos”, ha explicado.

Pérez García ha subrayado además el malestar creciente entre la plantilla, especialmente ante la proximidad de la campaña navideña.

“Con la llegada de Navidad se nos amplían las madrugadas y la carga de trabajo, y creemos que, por justicia, esto debería verse reflejado en el salario. La gente está muy quemada”, ha afirmado.

El delegado ha denunciado también la falta de actualización salarial en los últimos años: “Los precios del cine suben al menos dos veces al año y, sin embargo, nuestros sueldos no se han actualizado en siete años. La situación ya no es sostenible por ningún lado”.

En este sentido, ha recalcado que las reivindicaciones actuales son una solución provisional “hasta que se firme el convenio sectorial”.

La huelga está prevista para el 20 de diciembre, coincidiendo con dos estrenos cinematográficos, y contará con el apoyo de las plantillas de Cines Yelmo en Vizcaya, concretamente en los cines de Barakaldo (C.C. Megapark) y Leioa (C.C. Artea), que mantienen las mismas reivindicaciones.

Desde CCOO exigen que Cines Yelmo dé una respuesta a las demandas de sus trabajadores y trabajadoras en Valladolid, recordando que se trata de una empresa con más de 1.100 empleados en toda España y que cerró el año 2023 con un beneficio de 2,13 millones de euros.