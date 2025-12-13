Un hombre de 49 años, en estado grave tras una agresión en la plaza de Poniente de Valladolid

Un hombre de 49 años ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras sufrir una agresión en un establecimiento de la plaza de Poniente, en la capital vallisoletana.

Los hechos ocurrieron a las 02:05 horas de esta pasada madrugada de sábado, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que un hombre se encontraba inconsciente.

De inmediato se dio aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

A su llegada al lugar, la Policía Local confirmó que se trataba de una agresión y que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los sanitarios.

Finalmente, el hombre fue trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este medio, el agredido presenta un traumatismo craneoencefálico. La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y causas del suceso.