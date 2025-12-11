Valladolid, Ciudad Europea del Deporte 2026: “Este galardón no es un punto final, sino un punto de partida”

El Ayuntamiento de Valladolid recibió hoy el reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte 2026. La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, fue la encargada de recoger en el Parlamento Europeo, en Bruselas, este reconocimiento otorgado por ACES Europe, que sitúa a la ciudad entre las grandes referencias deportivas del continente.

Durante el acto, Martínez destacó “el enorme orgullo que supone para Valladolid recibir este prestigioso reconocimiento ante las instituciones europeas”, subrayando que la distinción “abre nuevas oportunidades de proyección internacional, impulso económico y promoción del deporte como herramienta de salud, inclusión y cohesión social”.

En concreto, ACES Europe ha valorado especialmente el compromiso de Valladolid con el deporte para todos. En su día, a través de un comunicado oficial, la asociación ensalzaba que la ciudad “constituye un ejemplo loable en la promoción del deporte como medio para mejorar la salud, fomentar la integración social y promover el respeto”.

También, destaca la política deportiva ejemplar del municipio, con instalaciones de calidad, programas bien estructurados y una amplia variedad de actividades que atienden a todas las edades y condiciones.

Mayte Martínez, por su parte, recordó durante su intervención que “Valladolid respira deporte por sus cuatro costados”, y que la ciudad cuenta con “una ciudadanía activa que llena, con más de 20.000 usuarios diarios, nuestras instalaciones deportivas, con una media de más de 16.500 participantes y 1.500 equipos en deporte escolar”.

La ciudad dispone de una red de instalaciones que incluye 26 polideportivos municipales, el estadio José Zorrilla, siete piscinas climatizadas, cinco piscinas de verano, numerosos campos de fútbol, tenis, pádel, frontones y centros especializados en disciplinas como piragüismo, ciclismo, golf o tiro olímpico, además de 72 pistas polideportivas exteriores y múltiples espacios para deporte urbano. Este ecosistema deportivo es dinamizado por más de 140 clubes federados, 53 federaciones autonómicas y 86 colegios participantes en los juegos escolares, alcanzando un total de más de 60.000 usuarios en todas las instalaciones municipales.

Eventos

En los últimos años, Valladolid ha consolidado un calendario deportivo de primer nivel. Solo en 2024 se registraron 85.000 deportistas y más de 100.000 acompañantes, lo que supone un importante retorno económico.

La ciudad acogió más de 140 eventos de carácter autonómico, nacional e internacional, y en 2025 se han desarrollado grandes acontecimientos, entre ellos el Premier Pádel P2, la Final de la Copa del Rey de Rugby, la Contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, el Cross Internacional Ciudad de Valladolid, así como numerosos campeonatos de España en diversas disciplinas.

Asimismo, Martínez ha recordado que la 44ª Gala Nacional del Deporte y el 61º Congreso Nacional de la Prensa Deportiva, celebrados en marzo en Valladolid, fueron “clave para la obtención de este reconocimiento europeo”.

Finalmente, la concejala aseguró que el Ayuntamiento seguirá “potenciando y ampliando las políticas deportivas, formativas y saludables para toda la ciudadanía”, con especial atención a programas inclusivos, deporte escolar, instalaciones accesibles y eventos de repercusión nacional e internacional.

“Este galardón no es un punto final, sino un punto de partida. Valladolid afronta el reto con orgullo, responsabilidad y la convicción de que el deporte es una de nuestras grandes señas de identidad”, concluyó.

Palencia también

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, recogió este jueves en el Parlamento Europeo el galardón que oficializa a la capital palentina como Ciudad Europea del Deporte 2026, un reconocimiento otorgado por ACES Europe (Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte). Andrés señaló que se trata de una victoria colectiva para los ciudadanos de la capital.

Acompañada por el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, y el director técnico del Patronato Municipal de Deportes, Rafael Aceves, la regidora recibió el premio de manos del presidente y fundador de ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli.

En su discurso, Miriam Andrés subrayó que el título “no es un punto de llegada, sino un punto de partida” y definió el deporte como “aprendizaje, transformación social y camino compartido”. “Hoy afirmamos con fuerza que Palencia, Ciudad Europea del Deporte, es la salida hacia un porvenir mejor, hacia un legado que perdure en el tiempo”, ha afirmado.

La alcaldesa hizo especial hincapié en el carácter colectivo del logro. “Hoy no celebramos un premio institucional: celebramos una victoria colectiva”. Además, lanzó una “llamada a la acción” a toda la ciudadanía para “trabajar juntos, llegar al máximo número de personas y revitalizar nuestra ciudad a través del deporte”.

Por su parte, el concejal Orlando Castro destacó que la distinción supone “un impulso al trabajo que viene desarrollándose durante años” y ha enumerado algunas de las fortalezas de Palencia, como las amplias zonas verdes, eventos deportivos de referencia, compromiso con el deporte inclusivo y adaptado e instalaciones singulares. Castro aseguró que el galardón tendrá beneficios “no sólo deportivos, sino también sociales, turísticos y económicos” y reafirmó el objetivo de “construir un legado que refuerce el papel del deporte como motor de desarrollo y cohesión social”.