Puente visita la empresa china que anunció para Valladolid una planta de baterías de 5.000 M€ pionera en España

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su visita a la empresa china Gotion

El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha visitado este jueves, durante un viaje institucional a China, la empresa Gotion, que está planeando invertir en Valladolid 5.000 millones de euros en una planta de baterías que será pionera en España.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando se dio a conocer que la multinacional asiática se uniría al proyecto de Inobat para la construcción de una gigaplanta de baterías en la ciudad del Pisuerga, presentándose como un aliado inversor necesario para impulsar las instalaciones.

Una noticia que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, valoró entonces como "muy positiva" para la ciudad. Puente ha aprovechado ahora la primera jornada de su viaje para visitar los complejos que Gotion tiene en la ciudad de Hefei.

Tal y como ha relatado el ministro en redes sociales, dedicarán el día entero a visitar las distintas instalaciones de la empresa donde se desarrolla el ciclo completo de fabricación de baterías y grandes acumuladores, desde la materia prima al producto final.

"Queremos algo así en España. Gotion ya planifica su instalación en Valladolid", ha celebrado quien fuera también entre 2015 y 2023 alcalde de la ciudad del Pisuerga.

Gotion es un fabricante especializado en el diseño y fabricación de baterías de ion-litio, así como de todos los componentes asociados a estas, que se destinan para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía con objetivos industriales, residenciales y comerciales.

La visita de Puente se enmarca dentro de un contexto de expansión internacional de la empresa asiática que con su previsión en Valladolid pretende evitar la dependencia de aranceles o fluctuaciones en los mercados internacionales.

El ministro ha recorrido todas las instalaciones de la empresa, descubriendo todo el proceso desde la obtención y transformación de las materias primas, hasta los materiales de la batería y célula y el reciclaje.

Actualmente, según han apuntado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la actividad de Gotion "contribuye de manera significativa a la investigación y el desarrollo de energías limpias para el transporte a través de las seis sedes I+D que tiene en diversas partes del mundo".