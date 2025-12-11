Pingüinos colapsará del 8 al 11 de enero Valladolid en una cita motera única: todo lo que debes saber

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el coordinador general de Turismoto, José Manuel Navas, han presentado este jueves, 11 de diciembre, la 43ª edición de Pingüinos.

Se va a celebrar del 8 al 11 de enero de 2026 en el recinto ‘Pingüinos Arena bajo el lema ‘Hoy y siempre’, en una cita que va a dar el pistoletazo de salida al calendario de grandes eventos en la ciudad del Pisuerga.

Una edición que quiere consolidarse, de nuevo, como un referente a nivel internacional para todos los públicos como ya ocurrió en la pasada edición, gracias a la colaboración entre el Club Turismoto y la concejalía.

El recinto va a contar con un espacio reservado, junto al escenario para las personas con movilidad reducida, para que puedan disfrutar con todos los espectáculos.

‘Pingüinos 2026’ comenzará esta edición el 7 de enero con una nueva actividad: ‘Sprint Pingüinos’. Un encuentro previo que permitirá a todos los inscritos en la misma conocer y disfrutar de Valladolid, su provincia, su gastronomía y sus vinos.

La acción dará comienzo a las 10:00h con un aperitivo de Bienvenida en Valladolid y a continuación se llevará a cabo una ruta motorista guiada, que incluirá la visita al Castillo de Fuensaldaña y la visita y cata a la Bodega Sinfoniano.

Los asistentes podrán disfrutar también de una comida típica castellana, una ruta turística por Valladolid y una merienda/cena amenizada con un DJ. Este mismo día se inaugurará la exposición de Motocicletas Clásicas y ‘Huellas de la Dana’, que podrá visitarse en el Centro Comercial Vallsur hasta el 17 de enero.

Rutas, exhibiciones, desfiles y música, protagonistas indiscutibles

El jueves 8 de enero, comenzará con la visita al C.E.I.P Alonso Berruguete y al colegio El Apostolado Sagrado Corazón de Jesús dentro de la iniciativa ‘Acercando Pingüinos a Valladolid’.

A continuación, se realizará la visita al ‘Museo de la Moto Clásica’, en Esguevillas de Esgueva, y, por la tarde, a partir de las 16:00h tendrá lugar la salida libre a Aldeamayor de San Martín donde los asistentes podrán disfrutar de la exhibición de Stunt666 junto amenizada con el DJ Carlos Deauville, quien también se encargará de cerrar la jornada en la Plaza Pingüinos junto con el concierto de ‘Umbilika'

El viernes 9 de enero, tras el Caldo y Café Pingüinero, la Plaza Pingüinos contará con la actuación de la Keka a las 13:00h y, a continuación, a las 16:30h, se realizará una excursión turística a Mojados, donde tendrá lugar una degustación de Alimentos de Valladolid junto con la exhibición de Stunt666 y de FMX Free Style a cargo de los mejores pilotos internacionales de esta disciplina, como son Maikel Melero, Jose Mincha y Mario Lucas.

La jornada terminará con la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero y la actuación de ‘la Orquesta Mondragón.

La programación del 10 de enero comenzará con el ‘Desayuno Pingüinero’ en el recinto y continuará con dos de las actividades principales de la concentración. A partir de las 12:00h tendrá lugar el desfile de banderas y la posterior Exhibición FMX Free Style y de Stunt666 y a partir de las 20:00h se llevará a cabo el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas fallecidos.

La jornada estará amenizada además por una exhibición FMX – Freestyle en la zona del aparcamiento del Centro Comercial Vallsul y varias actuaciones musicales con ‘Los Lunares’, ‘Rock and Roll Cirkus’, Tam Tam Go y ‘Los del Lío’ y a las 00:00h se celebrará la tradicional quema de la Falla de Pingüinos 2026.

Pingüinos de Oro 2026

El domingo 11 de enero tendrá lugar la entrega de premios ‘Pingüinos de Oro 2026’ y ‘Concentración Pingüinos 2026’ y durante clausura se sortearán una moto y diferentes regalos entre todos los inscritos.

Los ‘Pingüinos de Oro’ de la 43ª edición recaerán en David Alonso, el piloto de motociclismo colombo-español que se convirtió el pasado año en campeón de Moto3 en el circuito Mobility Resort de Motegi y Estrella Galicia 0,0, por su labor de esponsorización a los equipos de motociclismo.