Piden 17 años de cárcel para el inquilino que prendió fuego a la casa donde vivía en Valladolid con el casero dentro

La Fiscalía Provincial de Valladolid pide 17 años de prisión para el inquilino que prendió fuego a la vivienda en la que residía en el barrio de La Circular con su casero en el interior de la misma en julio de 2024.

En total, le atribuye tres presuntos delitos. El más grave y por el que le pide 15 años de cárcel, el de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas. Otro de lesiones para el que solicitan dos años de pena privativa de libertad y un tercero de lesiones leves por el que claman una multa de 1.080 euros.

El procesado permanece en prisión provisional desde el 23 de agosto del pasado año, cuando fue detenido por la Policía Nacional tras los hechos que habían tenido lugar semanas atrás.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, en su apartado de conclusiones provisionales, se relata que los hechos se remontan a julio de 2024. Al procesado, que tenía alquilada una habitación en el piso, le fue comunicado por el propietario que debía abandonar, con un mes de antelación, la vivienda por desavenencias al haber realizado el acusado actividades no permitidas en el inmueble, donde también convivían en régimen de alquiler más personas.

La fecha programada por el propietario fue el 1 de agosto y, un día antes, el 31 de julio, el casero acudió a la casa para preparar la habitación para el siguiente inquilino. Al no estar este en la vivienda, aprovechó para sacar todos los enseres del procesado al rellano y le llamó para comunicarle que había finalizado el contrato que les unía.

Ese mismo día, sobre las 17:36 horas, el acusado acudió la vivienda y se encontró con todos sus enseres en el rellano. Siempre según el escrito de la Fiscalía, el hombre, "guiado por un afán de venganza y consciente del peligro que conllevaba", cogió varios de sus objetos, ropa, documentos y encendedores, y los apiló junto a la puerta.

Acto seguido prendió fuego a los mismos, iniciando un virulento incendio mientras, además, el casero permanecía dentro de la vivienda. Los hechos provocaron el bloqueo de las principales vías de escape para los vecinos del edificio y fruto del incendio uno de ellos sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo.

Además de la pena de prisión por los tres presuntos delitos anteriormente mencionados, también solicitan 28.000 euros en concepto de distintas indemnizaciones por daños materiales y responsabilidad civil.