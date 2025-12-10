Un fallecido y cuatro heridos en una colisión múltiple en la N-601 a la altura de Alcazarén

Un hombre de 56 años ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas este pasado martes en un grave accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 154 de la N-601, en el término municipal de Alcazarén (Valladolid), en sentido Olmedo.

El siniestro se produjo tras la colisión entre una furgoneta y dos turismos, según informó el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada de alerta se recibió a última hora de la tarde, indicando que una de las víctimas permanecía inconsciente y atrapada en el interior de uno de los vehículos.

El 1-1-2 activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid —con dotaciones procedentes de Íscar y Medina del Campo— y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que desplazó dos UVIs móviles, un equipo médico de la zona y dos ambulancias de soporte vital básico.

A su llegada, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del varón de 56 años. Además, atendieron a cuatro heridos: una mujer de 50 años, que fue evacuada en UVI móvil al hospital Clínico Universitario de Valladolid; un hombre de 45 años, trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Medina del Campo; y dos jóvenes de 24 y 20 años que, con heridas leves, también fueron llevados al mismo centro hospitalario.