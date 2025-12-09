Recuperan dos años después un remolque robado en Íscar valorado en 6.000 euros: investigados un padre y un hijo

• El vehículo, valorado en 6.000 euros, fue localizado en una finca rústica del término municipal de Íscar

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a dos personas, padre e hijo, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras la recuperación de un remolque que había sido sustraído en diciembre de 2023 en la localidad de Íscar.

Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre de 2023, cuando el propietario denunció en el Puesto de Íscar la desaparición de un remolque de dos ejes cargado con tres bidones de agua, valorado en unos 6.000 euros.

Pese a las gestiones realizadas entonces, no se logró localizar el vehículo.

El caso dio un giro el 21 de noviembre de 2025, cuando el denunciante informó a los agentes de que, gracias a nueva información, podría conocer el paradero del remolque. A partir de ese momento, la Guardia Civil inició nuevas investigaciones y tomó varias declaraciones.

Según pudo constatar la Benemérita, el remolque habría permanecido oculto inicialmente en el patio de una vivienda de Íscar, cubierto con una lona azul, antes de ser trasladado a otro lugar.

Finalmente, el denunciante recibió el aviso de que un remolque con características similares se encontraba abandonado en una finca rústica del municipio. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y, junto con el propietario, confirmaron que se trataba del mismo vehículo sustraído en 2023.

El remolque fue entregado a su legítimo dueño y quedó depositado a disposición de la Autoridad Judicial.

Con las pruebas recabadas y las diligencias practicadas, la Guardia Civil determinó la existencia de indicios suficientes para investigar a dos personas por su presunta implicación en el robo con fuerza.

Las actuaciones han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Medina del Campo.