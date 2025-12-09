Oro nacional para un vallisoletano: Felipe de Vega se corona campeón de España de judo veterano

El judoka vallisoletano Felipe de Vega, representante del club Lourdes-Aspasia, consiguió este fin de semana la medalla de oro al proclamarse Campeón de España de Veteranos en la categoría de -73 kilos en una competición celebrada en Segovia.

De Vega destacó por una actuación impecable, donde se impuso con autoridad en la totalidad de sus combates. Tras debutar con una victoria sobre el andaluz Reche, el vallisoletano resolvió el resto de encuentros por la máxima puntuación.

Además, utilizó barridos precisos para superar al madrileño Simón y al gallego Patiño, y selló el título nacional al imponerse al catalán Jiménez. Este resultado afianza la trayectoria de Felipe de Vega como una figura clave del judo veterano a nivel nacional.

El club Lourdes-Aspasia resaltó la dedicación del deportista y la dirección técnica de su entrenador, Sergio Riaguas, cuyo trabajo ha sido fundamental en esta progresión.