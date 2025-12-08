El jefe de Estupefacientes de Valladolid detenido fue nombrado guardia urbano de honor por Óscar Puente

Acto del Día de la Policía del año 2022, presidido por Óscar Puente, en el que Luis F., ahora en prisión, fue nombrado guardia urbano de honor

Luis F., el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid que ha ingresado en prisión provisional tras la operación antidroga llevada a cabo el pasado jueves, fue nombrado guardia urbano de honor en 2022.

Un nombramiento que tuvo lugar en un acto del Día de la Policía Municipal presidido por el entonces alcalde de Valladolid y actualmente ministro de Transportes, Óscar Puente, el 27 de noviembre del año 2022 en el Teatro Calderón de la capital vallisoletana.

Una jornada en la que además de nombrar a los guardias urbanos de honor, se homenajeaba a los jubilados del cuerpo, se hacían públicas felicitaciones a funcionarios policiales, se hacía entrega de galones de mérito y se imponían las Medallas a la Constancia a quienes han cumplido 25 años de servicio.

Sin embargo, el ministro tras conocer la noticia de la detención del jefe de Estupefacientes y marido de la portavoz del PP en Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz, publicó en X: “Mira, como Marbella”, comparándolo con el caso del hijastro de la alcaldesa de Marbella, del PP, acusado de tráfico de drogas y blanqueo.

Además, en otra publicación de este domingo se refirió a ellos como “dos joyas. Ella y él. Esto publicaba en sus perfiles de redes sociales un responsable policial de alto rango. Estaba él para criticar nada y dar lecciones de ética a nadie. Pero abrazos a la bandera…de esos los que quieras”, acompañado de fotografías en redes sociales del jefe de la Policía.

CCOO exige que se revoque su nombramiento

Por su parte, la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que solicitará formalmente a la Jefatura de la Policía Municipal la revocación del nombramiento como Guardia Urbano de Honor concedido en 2022 al por entonces jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, de confirmarse los hechos por los que está siendo investigado que han motivado su ingreso provisional en prisión.

Según CCOO, si los hechos investigados finalmente se acreditan, resultan "absolutamente incompatibles con los valores y principios que deben regir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", según han informado en un comunicado.

El sindicato recuerda que el 22 de noviembre de 2022, la entonces intendente-jefa de la Policía Municipal anunció la concesión de dicha distinción con motivo de la celebración del Día de la Policía Municipal, señalando que el nombramiento se realizaba tras haber sido “consultados los miembros del Cuerpo, oída la Junta de mandos y a propuesta de Jefatura”.

Sin embargo, CCOO indica que en este caso "ni se consultó a la plantilla ni se han hecho públicas las motivaciones que llevaron a la Jefatura a proponer esta distinción más allá de las relaciones que mantenía con algunos mandos de la Policía Municipal, como responsable de Seguridad en el Estadio José Zorrilla en los partidos de fútbol del Real Valladolid”, asegura.

Asimismo, CCOO apunta que ya había trasladado previamente su "preocupación por la falta de transparencia y de criterios claros" en la concesión de nombramientos de Guardia Urbano de Honor en casos recientes. El sindicato considera que una distinción de tal relevancia debe estar sustentada en méritos objetivos y en una trayectoria ejemplar, y no puede verse comprometida por decisiones poco fundamentadas, tal y como subrayan.

Por todo ello, CCOO considera imprescindible que, si los hechos investigados se confirman, se adopten las medidas oportunas, incluida la revocación inmediata del nombramiento, en "defensa de la credibilidad y el prestigio" de la Policía Municipal de Valladolid.