Aldeamayor despierta la magia: un mes de Navidad con luces, talleres, deporte y tradición

Aldeamayor de San Martín ya respira ambiente navideño. El Ayuntamiento ha diseñado un programa que se extiende desde el 3 de diciembre hasta el 10 de enero, un recorrido festivo que combina tradición, actividades culturales, talleres, deporte, música y celebraciones religiosas.

El objetivo: que ningún vecino —ni mayores ni pequeños— se quede sin su espacio para disfrutar de estas fechas.

Las primeras propuestas arrancaron el pasado 3 de diciembre con una charla sobre estafas y robos a cargo de la Guardia Civil en el Centro de Día, y continúan el fin de semana del 7 y 8 de diciembre con talleres de flores preservadas y actividades familiares.

El domingo 8 brilla el momento simbólico de cada año: el encendido del árbol, acompañado de villancicos interpretados por el coro de Aldeamayor y una degustación de pastas para compartir entre vecinos.

Uno de los actos más esperados llega el viernes 12 de diciembre, cuando la Plaza Mayor acoge el espectáculo de iluminación musical El Bosque de los Sueños, con pases a las 19.00, 19.30 y 20.00 horas.

Una cita que ya forma parte del calendario emocional del municipio, sumergiendo a grandes y pequeños en un ambiente de luz y música. Ese mismo día, el Centro de Día celebra su tradicional tarde de cine.

Programas para todas las edades

La programación tiene un marcado carácter intergeneracional. Los talleres de velas navideñas, programados en varios días y con aforo completo, se dirigen especialmente al público adulto. Para los niños, la semana del 18 al 20 de diciembre trae una propuesta muy especial: la visita del amigo invisible, la Fiesta de Navidad de la Escuela Infantil Municipal y un taller juvenil en colaboración con la Asociación Cultural San José.

Del 20 de diciembre en adelante, se multiplican los eventos: torneos deportivos de tenis de mesa y tenis, campeonatos de dominó, un belén viviente en el Centro de Día y la representación de Cuentos de Navidad en la Casa de Cultura.

También destaca la entrega de cartas al Paje Real, una tarde pensada para las familias y la ilusión de los más pequeños.

Nochebuena, Navidad y días de tradición

La Misa de Nochebuena se celebrará el 24 de diciembre a las 20.00 horas, seguida de las fiestas en el frontón municipal. El día 25, el templo volverá a abrir sus puertas para la Misa de Navidad.

Las fiestas continúan con torneos de baloncesto, el Duende Navidad en el Espacio Joven, la Fiesta de Año Nuevo infantil en el Centro de Día y las uvas infantiles del 30 de diciembre, a las 18.30 horas, organizadas por las asociaciones del municipio.

El 31 de diciembre, el frontón acogerá la Fiesta de Fin de Año, una de las celebraciones más participativas del calendario.

Uvas, cabalgata y Reyes: el broche final

El comienzo de 2026 estará acompañado de la Misa de Año Nuevo el 1 de enero, pero uno de los momentos más esperados llegará el 5 de enero: la Cabalgata de los Reyes Magos, con un recorrido que partirá del Espacio Joven y culminará en el polideportivo, donde los niños podrán saludar a Sus Majestades.

Ese mismo día, la noche se cerrará con el tradicional Cotillón de Reyes en el frontón municipal.

El programa se despedirá el 10 de enero con la obra El gran circo, en la Casa de Cultura, abierta a todos los públicos.

Además de la agenda principal, Aldeamayor suma otros atractivos: el Concurso de Fachadas Navideñas, ya consolidado, y la participación del municipio como punto de entrega de la campaña “Reyes Magos de Verdad”, que invita a los vecinos a apadrinar un regalo para quienes más lo necesitan.

El Ayuntamiento cierra el programa con un mensaje dirigido a todos los vecinos, deseándoles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2026. Un deseo que recoge el espíritu de esta programación: crear espacios de encuentro, reforzar el tejido vecinal y celebrar una Navidad viva, diversa y compartida.