Una famosa serie de Netflix se cuela en las alcantarillas de Valladolid: solo hay 41 más en España

Valladolid City Of Film ha informado, a través de las redes sociales que la serie ‘Stranger Things’, la serie de Netflix que acumula millones de visualizaciones en todo el mundo, ha dejado su huella en la ciudad del Pisuerga.

En concreto, en la Plaza de la Circular, a la altura de los cruces con las calles Tudela y Nicolás Salmerón, ahí, la famosa serie está más presente que nunca.

Y todo con dos tapas de alcantarilla personalizadas con imágenes que representan a los personajes de la serie, las únicas de su tipo en Castilla y León y que se suman a un total de 41 piezas repartidas por España como parte de una campaña estratégica que viene impulsada por Telefónica.

Esta acción coincide con el estreno de la quinta y última temporada de esta exitosa producción.

Con dicha campaña de promoción, la compañía busca hacer un homenaje a una de las series más influyentes de los últimos años en Netflix con el fin de generar expectación sobre el desenlace de la trama.

La alcantarilla va a estar en Valladolid las próximas semanas y todo el que quiera podrá hacerse una fotografía de recuerdo.