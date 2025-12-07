Cazado con varios tipos de drogas valoradas en casi 700 euros en un polígono de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

En la madrugada del día 6 de diciembre de 2025, a las 03:15 horas, durante un patrullaje preventivo contra robos con fuerza en el polígono San Cristóbal de Valladolid, agentes uniformados y con vehículo rotulado observaron un camión con las luces encendidas en el fondo de un callejón.

Al proceder a la comprobación, los actuantes localizaron a dos varones en las inmediaciones del vehículo. Tras realizar un cacheo superficial, se hallaron en la riñonera de uno de ellos, posteriormente detenido, diversas sustancias estupefacientes. El propio individuo reconoció de manera espontánea portar speed, estimando inicialmente una cantidad de 9 a 10 gramos.

Posteriormente, en dependencias policiales, el pesaje oficial determinó que el envoltorio contenía 14,839 gramos de speed, además de 2,10 gramos de hachís. La prueba Drogo-Test arrojó resultado positivo para ambas sustancias.

Asimismo, entre las pertenencias del detenido se intervino una cantidad de 625 euros en efectivo, distribuidos en billetes de 50, 20 y 5 euros, cuya procedencia el arrestado atribuyó a su actividad laboral en una empresa de montaje de pladur.

Según las tablas de valoración de la O.C.N.E. para el segundo semestre de 2025, el material incautado alcanzaría un valor estimado en el mercado ilícito de 685,15 € por el Speed y 14,07 € por el hachís, haciendo un total de 699,22 euros.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes y puesta a disposición judicial y posteriormente puesto en libertad por la autoridad judicial.