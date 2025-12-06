Cabezón de Pisuerga anuncia la Navidad y prepara ya su Belén Viviente con 47 años de historia, el único de Interés Regional

Cabezón de Pisuerga vuelve a vivir su Navidad alrededor de un símbolo que no solo identifica al municipio, sino que lo sitúa como referencia en toda Castilla y León: su Belén Viviente, el único de la Comunidad declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.

Este proyecto, arraigado desde 1978 y sostenido por la Asociación Cultural Amigos del Belén junto a un centenar de vecinos, es el núcleo emocional y cultural de unas fiestas que este año se extenderán del 3 de diciembre al 6 de enero con un programa repleto de actividades.

El Belén Viviente nació en 1978, cuando los vecinos comenzaron a representar escenas bíblicas combinadas con oficios tradicionales castellanos.

Desde entonces, más de 90 personas dan vida a un poblado en el que el alfarero trabaja el barro, el panadero cuece pan en horno de leña, los carpinteros y herreros emplean útiles preindustriales, las lavanderas lavan la ropa y los pastores preparan sopas de ajo junto a rebaños de ovejas vivas.

Las primeras representaciones tuvieron lugar dentro de la Iglesia y después en la Plaza de la Concordia.

En 1981 se trasladaron al entorno de la entrada meridional del templo, hoy Plaza del Jardín del Belén, hasta que la Asociación propuso un escenario permanente que acabó encontrándose en el paraje natural de El Barrero.

Allí, entre laderas rojizas que recuerdan a las Médulas, el Belén celebró su primera edición en la Navidad 2009/2010, y el Parque Temático fue inaugurado oficialmente el 18 de diciembre de 2010.

Un espectáculo único en Castilla y León

Desde 2004, la representación está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, una distinción que no tiene ningún otro belén viviente en Castilla y León y que ha impulsado su proyección más allá del ámbito provincial.

Las funciones suelen celebrarse en horario nocturno, donde las antorchas, hogueras y velas crean un ambiente irrepetible. También se programa alguna sesión diurna para apreciar la riqueza de los decorados.

Durante la representación se escenifican nueve episodios fundamentales: la anunciación, el empadronamiento, la llegada de José y María, el nacimiento, la anunciación a los pastores, la adoración de los pastores, las ofrendas del pueblo, la visita de los Reyes Magos a Herodes, la adoración y la huida a Egipto.

Mientras tanto, el resto del poblado continúa con sus tareas, formando un escenario vivo de enorme valor cultural y etnográfico.

Fechas del Belén Viviente 2025-2026:

20 de diciembre, 19.00 horas 27 de diciembre, 19.00 horas 28 de diciembre, 13.00 horas 3 de enero, 19.00 horas 4 de enero, 13.00 horas

El resto de la programación navideña se articula en torno a esta gran cita. El 3 de diciembre abrirá las actividades un taller de coronas de adviento en la Casa de Cultura.

El 12 y 13 de diciembre llegarán los talleres infantiles de adornos navideños, seguidos del Festival de Villancicos en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

El 19 de diciembre, la Plaza de la Concordia acogerá el encendido navideño, acompañado del cuentacuentos 'El Encanto del Árbol de Navidad', photocall, buzón para Papá Noel y chocolatada.

Belén Viviente en Cabezón

Ese fin de semana también incluirá la audición de la Escuela de Música y la actividad infantil 'Sembradores de Estrellas'.

Música, espectáculos y deporte en diciembre

El 21 de diciembre tendrá lugar el Festival Infantil de Villancicos.

Los días 22 y 23 se celebrará el campamento de Navidad de parchís, y del 22 al 28 el torneo de pádel sénior.

El 23 de diciembre llegará a la Casa de Cultura el espectáculo 'La ilusión también se vive'.

Del 26 de diciembre al 4 de enero, el cartero real recogerá las cartas en la Escuela Infantil Tambores de Paz.

El 27 de diciembre, el polideportivo municipal será escenario del XXVII Torneo de Fútbol Sala Villa de Cabezón, con categorías desde benjamín hasta sénior.

El 28 de diciembre se inaugurará el pino de Navidad decorado por voluntarios de Cruz Roja Cigales y tendrá lugar la Zarzuelada para amigos.

Del 29 al 31 se celebrarán los torneos municipales de pádel infantil y juvenil.

El 30 de diciembre habrá cine infantil con 'La Navidad es una sonrisa'.

Fin de año y Reyes Magos

El 31 de diciembre, la Nochevieja infantil permitirá despedir el año con campanadas adaptadas a los más pequeños.

Por la noche, el polideportivo albergará la fiesta 'Con nosotros y con Guille, Pure y Moli' para dar la bienvenida a 2026.

El 2 de enero regresará 'Valladolid Mágico', seguido de cine infantil.

El 3 de enero será el turno de la gymkana infantil, y el 4 de enero, de la IV Carrera del Roscón.

El 5 de enero, la Cabalgata de Reyes Magos recorrerá la Avenida José Zorrilla hasta el polideportivo, donde se celebrará el Parque Lúdico 2.0.

La Navidad concluirá el 6 de enero con la Misa de Reyes.